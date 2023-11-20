Общество

«Обнимашки и фото на память»: автограф-сессия на Волгоград Арене проходит с аншлагом

Общество 20.11.2023 18:21
0
20.11.2023 18:21


На Волгоград Арене начались автограф и фотосессии, которые  проводят известные российские футболисты на Волгоград Арене. Как сообщает V102.RU, болельщики в огромной очереди терпеливо ждут, чтобы сфотографироваться с Павлом Погребняком, Александром Самедовым, Денисом Глушаковым и другими звездами футбола.


Футболисты трудятся без устали. А симпатичных девушек с удовольствием приобнимают. В очереди за автографами и фото  – много детей с родителями, которые и сами не уходят с пустыми руками, занимая место своих чад рядом с футболистами.


Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказываем в онлайн-трансляции

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.11.2023 20:36
Общество 20.11.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 19:57
Общество 20.11.2023 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 19:26
Общество 20.11.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 17:16
Общество 20.11.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 17:09
Общество 20.11.2023 17:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2023 17:07
Общество 20.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 16:08
Общество 20.11.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 14:25
Общество 20.11.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 14:09
Общество 20.11.2023 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2023 12:55
Общество 20.11.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 11:54
Общество 20.11.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 11:40
Общество 20.11.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 10:17
Общество 20.11.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 09:36
Общество 20.11.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 09:30
Общество 20.11.2023 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:36
Детфонд доставил из Волгограда в ЛНР новую партию гумпомощи для многодетныхСмотреть фотографии
20:10
Сборная России забила первые три гола в матче с КубойСмотреть фотографии
19:57
Бочаров доложил Путину о рекордном обновлении общественного транспортаСмотреть фотографии
19:36
На Волгоград Арене в тумане начался матч России и КубыСмотреть фотографии
19:26
Суд в Волгограде наказал хозяина незаконного речного гаражаСмотреть фотографии
18:40
Волгоградские налоговики подвели итоги работы и наградили сотрудниковСмотреть фотографии
18:21
«Обнимашки и фото на память»: автограф-сессия на Волгоград Арене проходит с аншлагомСмотреть фотографии
18:07
Ростовские болельщики зажгли файер на Мамаевом кургане в Волгограде ради соцсетейСмотреть фотографии
18:07
Фура, легковушка и эвакуатор столкнулись на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:17
На Волгоград Арене выстроилась огромная очередь за автографами знаменитостейСмотреть фотографии
17:16
Россияне забивают три гола подряд на «Волгоград Арене». Онлайн-трансляция матча с КубойСмотреть фотографии
17:09
«Навстречу чудесам» вместе с «Пятерочкой»: торговая сеть запустила предновогоднюю акциюСмотреть фотографии
17:07
Россия-Куба: транспорт и парковки готовы к наплыву болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде неизвестные зажгли файер на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:08
Утвержден порядок и сроки выплаты 500 тыс. рублей почетным волгоградцамСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области стартовал розыгрыш подарков в честь 30-летия МТССмотреть фотографии
15:57
На юге Волгограда под окнами высотки нашли труп женщиныСмотреть фотографии
14:56
Будущую смену «Ротора» присмотрели на турнире имени Александра НикитинаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде трамваи до Ангарского временно заменят автобусамиСмотреть фотографии
14:09
Две трети жителей ЮФО намерены встречать Новый год домаСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде 18-летний курьер рассказал полиции о своей работе на мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
Иракли Пирцхалава перед матчем Россия — Куба вернет волгоградцев в детствоСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом бывший скотовод из мести работодателю сжег его запасы сенаСмотреть фотографии
11:54
Росгвардейцы обследовали стадион в Волгограде перед игрой сборных России и КубыСмотреть фотографии
11:40
Бочаров встретился с организаторами телепремии ТЭФИ-Регион 2023Смотреть фотографии
11:33
Только 4,5% работников в Волгоградской области получают больше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:49
Волгоградку осудят за смертельные побои ребенка в алкогольном угареСмотреть фотографии
10:46
УФСБ: в Волгограде за хищение 350 тысяч рублей задержали оператора почтыСмотреть фотографии
10:17
Трассы в Волгоградской области стали небезопасны из-за снега и дождяСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде иеромонаха Василиска после покаяния приняли из раскола в РПЦСмотреть фотографии
 