«Обнимашки и фото на память»: автограф-сессия на Волгоград Арене проходит с аншлагом

На Волгоград Арене начались автограф и фотосессии, которые проводят известные российские футболисты на Волгоград Арене. Как сообщает V102.RU, болельщики в огромной очереди терпеливо ждут, чтобы сфотографироваться с Павлом Погребняком, Александром Самедовым, Денисом Глушаковым и другими звездами футбола.







Футболисты трудятся без устали. А симпатичных девушек с удовольствием приобнимают. В очереди за автографами и фото – много детей с родителями, которые и сами не уходят с пустыми руками, занимая место своих чад рядом с футболистами.







Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

