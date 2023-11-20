Спорт

Валерий Карпин: «На тренировке сильный ветер сдувал мяч»

Спорт 20.11.2023 08:18
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20.11.2023 08:18


Главный тренер сборной России накануне на пресс-конференции рассказал о подготовке к товарищеской встрече со сборной Кубы, которая состоится сегодня, 20 ноября,  в 19-30 на Волгоград Арене. Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.
Наставник нашей команды поделился впечатлениями о посещении Мамаева кургана за день до игры.
Думаю, что в каждой советской семье были люди, которые воевали и не все возвращались. Когда там стоишь и видишь все эти фамилии, которые еще и не все, наверное вместились, испытываешь чувство глубокого уважения. Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне. У меня воевали прабабушка, прадедушка, - поделился Валерий Карпин.
Специалист высказал свое мнение по поводу ближайшего соперника
Не надо никого обманывать, у Кубы нет Месси, Роналду, Модрича. Мы готовились больше не к каким-то конкретным фамилиям. Посмотрели внимательно, как пытается играть Куба. Но во всех матчах делаем больший акцент на себе, чем на сопернике, даже, если это команда такого уровня, как Камерун. Так что не стал бы никого отмечать из футболистов, - сказал  он.

Кроме того, Карпин высказал свое опасение и в связи с неуютной погодой в Волгограде. 
Если в день матча будет такой же ветер на стадионе, то будет тяжело. Но, надеюсь, что нет. Не знаю, видели ли вы на тренировке –  мяч сдувает ветром, он меняет направление, причем не только в воздухе, но даже на газоне, - признался главный тренер.
Также наставник сборной  остался доволен ажиотажем вокруг национальный команды перед сегодняшним поединком
Прежде всего, необычно проводить тренировки при такой поддержке. Но интерес в Волгограде к сборной большой. Мы очень благодарны за поддержку, надеюсь что на игре стадион будет полный, — заявил Валерий Карпин.
Полузащитник сборной России Иван Обляков заявил о желании выиграть, несмотря на неофициальный статус противостояния.
Конечно, хочется победить и показать хорошую игру для болельщиков. Если будет моменты – реализовать. Если победим крупно – отлично. Выходим предельно сконцентрированными на каждую игру. Легко всё равно не будет, - поделился он.
Футболист по достоинству оценил прием сборной в Волгограде.
Отлично встретили. Здесь всегда много зрителей, когда играет сборная. Думаю, по-другому не могло быть, - прокомментировал спортсмен.
Отметим, что для сборной России, которая занимает на данный момент 39-е место в рейтинге ФИФА, матч с Кубой станет заключительным в этом году.
Накануне V102.RU сообщало, что на пресс-конференции представители кубинской сборной пожаловались на холодную и непривычную погоду в Волгограде.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото сайта Российского футбольного союза


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