Валерий Карпин: «На тренировке сильный ветер сдувал мяч»

– Думаю, что в каждой советской семье были люди, которые воевали и не все возвращались. Когда там стоишь и видишь все эти фамилии, которые еще и не все, наверное вместились, испытываешь чувство глубокого уважения. Вызывает дрожь – столько людей погибло на войне. У меня воевали прабабушка, прадедушка, - поделился Валерий Карпин.
Специалист высказал свое мнение по поводу ближайшего соперника
– Не надо никого обманывать, у Кубы нет Месси, Роналду, Модрича. Мы готовились больше не к каким-то конкретным фамилиям. Посмотрели внимательно, как пытается играть Куба. Но во всех матчах делаем больший акцент на себе, чем на сопернике, даже, если это команда такого уровня, как Камерун. Так что не стал бы никого отмечать из футболистов, - сказал он.
Также наставник сборной остался доволен ажиотажем вокруг национальный команды перед сегодняшним поединком
– Прежде всего, необычно проводить тренировки при такой поддержке. Но интерес в Волгограде к сборной большой. Мы очень благодарны за поддержку, надеюсь что на игре стадион будет полный, — заявил Валерий Карпин.
Полузащитник сборной России Иван Обляков заявил о желании выиграть, несмотря на неофициальный статус противостояния.
– Конечно, хочется победить и показать хорошую игру для болельщиков. Если будет моменты – реализовать. Если победим крупно – отлично. Выходим предельно сконцентрированными на каждую игру. Легко всё равно не будет, - поделился он.
Футболист по достоинству оценил прием сборной в Волгограде.
– Отлично встретили. Здесь всегда много зрителей, когда играет сборная. Думаю, по-другому не могло быть, - прокомментировал спортсмен.