В Волгограде трамваи перестали ходить на Ангарский

Происшествия 19.11.2023 15:23
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19.11.2023 15:23
Сегодня, 19 ноября, во второй половине дня в Волгограде трамваи перестали курсировать до конечной на Ангарском. Как рассказали V102.RU очевидцы, общественный транспорт ходит только в сторону центра от остановки «Завод Ахтуба».Редакция выясняет причины сбоя в движении трамваев в администрации Волгограда.
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Происшествия 19.11.2023 18:49
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«Пошла на красный»: в Волгограде наезд на пешехода попал на видео19.11.2023 09:54
Происшествия 19.11.2023 09:54
На видео попал эпичный кульбит иномарки на дороге в Волгограде18.11.2023 12:24
Происшествия 18.11.2023 12:24
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Происшествия 18.11.2023 10:31
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Происшествия 17.11.2023 10:21
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Происшествия 16.11.2023 20:48
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Происшествия 16.11.2023 19:32
В Астрахани обрушились два подъезда 5-этажки. Под завалами ищут людей16.11.2023 18:51
Происшествия 16.11.2023 18:51
В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводе16.11.2023 18:12
Происшествия 16.11.2023 18:12
Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в Волгограде16.11.2023 18:12
Происшествия 16.11.2023 18:12
На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие16.11.2023 17:56
Происшествия 16.11.2023 17:56