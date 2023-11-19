Происшествия

«Чудом никого не убил»: неуправляемый микроавтобус в Волгограде протаранил остановку

Происшествия 19.11.2023 13:17
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19.11.2023 13:17


В Волгограде оставшийся без управления микроавтобус натворил немало дел на оживленной улице города. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель накануне вечером оставил свой фургон около шиномонтажной мастерской на улице Рокоссовского недалеко от пересечения с улицей Невской.
- Водитель не поставил автомобиль на ручник, в результате чего микроавтобус начал непроизвольное движение. Он выехал на встречную полосу, зацепил еще два автомобиля – BMW и микроавтобус - и врезался в остановочный телефон.
Лишь чудом в этом происшествии никто не пострадал. Протаранивший остановку микроавтобус принадлежит частному лицу, уточнили в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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