«Чудом никого не убил»: неуправляемый микроавтобус в Волгограде протаранил остановку

В Волгограде оставшийся без управления микроавтобус натворил немало дел на оживленной улице города. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель накануне вечером оставил свой фургон около шиномонтажной мастерской на улице Рокоссовского недалеко от пересечения с улицей Невской.
- Водитель не поставил автомобиль на ручник, в результате чего микроавтобус начал непроизвольное движение. Он выехал на встречную полосу, зацепил еще два автомобиля – BMW и микроавтобус - и врезался в остановочный телефон.
Лишь чудом в этом происшествии никто не пострадал. Протаранивший остановку микроавтобус принадлежит частному лицу, уточнили в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области