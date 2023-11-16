Спорт

Волгоградский «Спартак» возглавил турнирную таблицу Суперлиги после трудных побед над казанцами

Спорт 16.11.2023 11:28
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16.11.2023 11:28


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух  матчах тура Суперлиги  14 и 15 ноября обыграли казанский «КОС-Синтез» в родном бассейне. Обе встречи получились ожидаемо сверхнапряженными и волгоградцам пришлось изрядно постараться, чтобы доказать свое преимущество. Так, хозяева в первом поединке одолели гостей со счетом 11:10, а в повторном противостоянии выиграли по пенальти - 16:15, то есть с разницей всего в один мяч. Эти успехи позволили красно-белым единолично возглавить турнирную таблицу на данный момент, сообщает V102.RU.
В дебютной четверти стартовой игры между финалистами чемпионата и кубка страны прошлого сезона соперники поочередно выходили вперед. Счет открыли волгоградцы, но соперники быстро отыгрались, а вскоре обеспечили себе минимальное преимущество. Однако ещё до перерыва подопечные Владимира Карабутова благодаря точному попаданию Артёма Жабкина вернули лидерство. В следующем периоде зрители снова увидели равную борьбу и множество красивых заброшенных мячей. В середине четверти казанский коллектив в очередной раз перехватил инициативу, что заставило хозяев оказаться в роли догоняющих, с которой они прекрасно справились.  По итогам всего второго отрезка действующие чемпионы России, коими являются спартаковские ватерполисты, лидировали со счетом 7:6.
Начало третьей четверти оказалось чуть ли не ключевым во всем поединке. Красно-белые стали увереннее действовать в атаке, что позволило им в один момент убежать от «Синтеза» на три гола. К разочарованию волгоградских болельщиков, которые пришли в этот вечер поддержать свою любимую команду,  один мяч гости успели отыграть до заключительного перерыва и интрига сохранялась до последнего периода.
Финальная восьмиминутка не избаловала большим количеством результативных действий. В составе хозяев единственный набранный бал оказался на счету капитана Михаила Рудая. Казанцы ответили двумя точными выстрелами. Добытого ранее преимущества хватило для трудной, но при этом очень важной итоговой победы «Спартака» с минимальным перевесом - 11:10. По традиции для положительного исхода многое сделал голкипер красно-белых Пётр Федотов, совершивший несколько важнейших спасений на последнем рубеже.
Стартовая четверть повторного противостояния осталась за хозяевами. Роман Усов и Артём Ашаев забросили два безответных мяча. Следующий период начался неудачно для  волгоградцев, пропустивших трижды подряд.  Однако ещё до большого перерыва голы спартаковцев позволили коллективу вернуть преимущество 4:3.  В третьей восьмиминутке команды устроили результативную перестрелку, по завершении которой счет был равным 7:7.
В заключительном отрезке борьба шла до  самого конца. На последней минуте основного времени красно-белые выходили вперед, но казанские ватерполисты успели сравнять, сделав счёт 11:11. Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказались хозяева, реализовавшие все пять своих попыток, тогда как один бросок ватерполиста «Синтеза» отразил Пётр Федотов и принес второй выигрыш для своей команды в двухраундовой битве грандов российского водного поло. В данной встрече лучшим бомбардиром стал Роман Усов, который отличился пять раз. Четыре точных попадания записал на свой счёт Тимур Шайхутдинов. Степан Андрюков поразил ворота оппонентов трижды.  
После этих побед «Спартак» вышел на первое место с 39-ю очками. Следом идёт «Динамо-СШОР» (Астраханская область). У них на два очка меньше. Казанский клуб замыкает тройку с 32-мя баллами. Уже 17 и 18 ноября красно-белые в восьмом туре примут в домашнем бассейне московский МКСШОР «Восток-2».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГАУ ДО ВО "Спортивная школа по водным видам спорта "Спартак-Волгоград" VK.com

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