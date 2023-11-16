Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух матчах тура Суперлиги 14 и 15 ноября обыграли казанский «КОС-Синтез» в родном бассейне. Обе встречи получились ожидаемо сверхнапряженными и волгоградцам пришлось изрядно постараться, чтобы доказать свое преимущество. Так, хозяева в первом поединке одолели гостей со счетом 11:10, а в повторном противостоянии выиграли по пенальти - 16:15, то есть с разницей всего в один мяч. Эти успехи позволили красно-белым единолично возглавить турнирную таблицу на данный момент, сообщает V102.RU.В дебютной четверти стартовой игры между финалистами чемпионата и кубка страны прошлого сезона соперники поочередно выходили вперед. Счет открыли волгоградцы, но соперники быстро отыгрались, а вскоре обеспечили себе минимальное преимущество. Однако ещё до перерыва подопечные Владимира Карабутова благодаря точному попаданию Артёма Жабкина вернули лидерство. В следующем периоде зрители снова увидели равную борьбу и множество красивых заброшенных мячей. В середине четверти казанский коллектив в очередной раз перехватил инициативу, что заставило хозяев оказаться в роли догоняющих, с которой они прекрасно справились. По итогам всего второго отрезка действующие чемпионы России, коими являются спартаковские ватерполисты, лидировали со счетом 7:6.Начало третьей четверти оказалось чуть ли не ключевым во всем поединке. Красно-белые стали увереннее действовать в атаке, что позволило им в один момент убежать от «Синтеза» на три гола. К разочарованию волгоградских болельщиков, которые пришли в этот вечер поддержать свою любимую команду, один мяч гости успели отыграть до заключительного перерыва и интрига сохранялась до последнего периода.Финальная восьмиминутка не избаловала большим количеством результативных действий. В составе хозяев единственный набранный бал оказался на счету капитана Михаила Рудая. Казанцы ответили двумя точными выстрелами. Добытого ранее преимущества хватило для трудной, но при этом очень важной итоговой победы «Спартака» с минимальным перевесом - 11:10. По традиции для положительного исхода многое сделал голкипер красно-белых Пётр Федотов, совершивший несколько важнейших спасений на последнем рубеже.Стартовая четверть повторного противостояния осталась за хозяевами. Роман Усов и Артём Ашаев забросили два безответных мяча. Следующий период начался неудачно для волгоградцев, пропустивших трижды подряд. Однако ещё до большого перерыва голы спартаковцев позволили коллективу вернуть преимущество 4:3. В третьей восьмиминутке команды устроили результативную перестрелку, по завершении которой счет был равным 7:7.В заключительном отрезке борьба шла до самого конца. На последней минуте основного времени красно-белые выходили вперед, но казанские ватерполисты успели сравнять, сделав счёт 11:11. Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказались хозяева, реализовавшие все пять своих попыток, тогда как один бросок ватерполиста «Синтеза» отразил Пётр Федотов и принес второй выигрыш для своей команды в двухраундовой битве грандов российского водного поло. В данной встрече лучшим бомбардиром стал Роман Усов, который отличился пять раз. Четыре точных попадания записал на свой счёт Тимур Шайхутдинов. Степан Андрюков поразил ворота оппонентов трижды.