В Волгоградской области АИ-92 подешевел на 2 копейки

В Волгоградской области за минувшую неделю подешевели две марки автомобильного топлива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, АИ-92 стал дешевле на 2 копейки (50,75 рублей за литр), АИ – 95 – на 21 копейку (56,61 рубля за литр).



Ценники на АИ-98 и дизтопливо не изменилась. Средняя цена этих видов автомобильного топлива составляет соответственно – 65,89 рубля и 60,82 рубля за литр.



Средняя стоимость бензина с учетом удешевления АИ-92 и АИ-95 в регионе также снизилась с 54,95 до 54,85 рублей.