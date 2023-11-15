В реки, ерики и озера в Волгоградской области влили за год миллиард рублей





В 2023 году на территории Волгоградской области продолжилась масштабная расчистка и реабилитация водных объектов Донского и Нижне-Волжского бассейнов. Неоднократно облкомприроды через СМИ сообщал о проделанной работе в этом направлении. Накануне нового года редакция ИА «Высота 102» попросила чиновников подвести итоги и рассказать, сколько денег было потрачено за прошедшие месяцы, а главное – какие ерики, озера и реки наконец коснулась хозяйская рука.

По информации профильного комитета администрации Волгоградской области, в 2023 году 32 600 000 рублей потратили в регионе на подготовку проектной документации направленных на расчистку 8 водных объектов. Из этих денег 28 211 700 рублей – средства федерального бюджета, всего 4 388 300 – деньги из бюджета Волгоградской области.

Так, в частности, в Волгоградской области подготовили проектную документацию по оздоровлению ериков Репин, Глушак и озерной системы Кочковатое на территории Волго-Ахтубинской поймы . Также в пойме планируется расчистка ерика Кривенький и озера Спорное. За счет средств из федерального и регионального бюджетов спроектирована расчистка в Волго-Ахтубинской пойме, кроме прочего, ерика Калмычок и озерной системы Раскатное. Кроме того, средства были направлены на разработку документации по реке Иловле в Волгоградской области.

Это планы. А что до реальных дел? В 2023 году, по информации областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в Волгоградской области проводилась работа на 26 водных объектах. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составил 674 242 310 рублей: 570 158 000 рублей из них – средства федерального бюджета, а 104 084 310 рублей – средства непосредственно Волгоградской области. Все водоемы в большинстве своем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения облкомприроды, находятся на территории Волго-Ахтубинской .

Итак, без малого 700 миллионов рублей в Волгоградской области направили 2023 году на расчистку:

– ерика Коршевистый (Каршевистый) в Среднеахтубинском. По данному объекту завершение работ запланировано в 2023 году. Протяженность расчищенных водных объектов составит в конечном итоге 22,72 км, а у 2263 человек будут улучшены экологические условия проживания;

– ерика Сухой Каширин. Здесь работы по расчистке должны завершиться в 2023 году, а протяженность расчищенных водных объектов составит 14,76 км. У 3476 жителей Среднеахтубинского района по итогу улучшатся экологические условия проживания;

– ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Расчистка этих водоемов также ограничивается 2023 годом. В общей сложности подрядные компании приведут в порядок 23,43 км. в данном случае. 2245 человек смогут насладиться результатами проведенной работы;

– ерика Масловский и озер Большое Васино и Мелехино. Здесь работы продолжатся и завершатся в 2024 году;

– системы ериков Сахарный. В данном случае расчистка будет продолжена в следующем году;

– озер Шлемино, Соленые Плесы и системы озер (завершение расчистки запланировано в 2024 году);

– озер Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка (завершение – в 2024 году);

– озера Замора, Чахонное, Бакланы (завершение расчистки – в 2024 году);

– ерика Старая Ахтуба. Данный водный объект также будут расчищать в следующем году с завершением.

– русла рукава Ахтуба длинной 9,8 км. – от истока рукава Ахтуба до моста остров Зеленый. Расчистка здесь завершится в 2024 году;

– реки Яма на территории Палласовского муниципального района Волгоградской области с завершением в 2024 году;

– реки Медведица (1 этап) – завершение запланировано в 2024 году.

Но и это не все. В Волгоградской области в 2023 году без малого 300 млн – 299 946 380 рублей – направили на экологическую реабилитацию 5 водных объектов. Львиная доля направлена на эти цели из федерального бюджета – 251 059 100 рублей, остаток – 48 887 280 рублей – средства регионального бюджета.

– В Волгоградской области в 2023 году проведена экологическая реабилитация озера Два Брата на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе, – рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды. – Аналогичные работы стартовали на ерике Верблюд (Затонский). В данном случае завершение экологической реабилитации запланировано в 2024 году.

Ерик Гнилой и озера Самсоновское, Вшивое на территории Волго-Ахтубинской также в 2024 году будут приведены в нормативное состояние. Экологическая реабилитация здесь уже стартовала, но окончание работ намечено на предстоящий год.

Таким образом, в общей сложности в 2023 году в Волгоградской области в реки, ерики и озера «влили» 1 006 788 690 рублей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что бюджетом региона на новый период предусмотрено на экологические проекты полтора миллиарда.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»