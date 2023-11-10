Миллионы на экологию. Во сколько обойдется здоровье рек и лесов Волгоградской области





В Волгоградской области из регионального бюджета 980 800 000 рублей планируют направить на госпрограмму по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», еще 617 400 000 рублей предусмотрены проектом областного бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области».

В предстоящем 2024 году в Волгоградской области планируют продолжить выполнение мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология». Так, в частности, проектом бюджета предусмотрены средства на строительство и реконструкцию водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской поймы, экологическую реабилитацию и восстановление рек, ериков и озер. Свою копейку получат и леса Волгоградской области – средства планируют направить на восстановление лесных насаждений, а также на лесоразвитие.

Согласно проекту главного финансового документа региона, за счет бюджетных средств в Волгоградской области продолжат закупать лесопожарную и спецтехнику, которая поступит в распоряжение лесничеств. Отдельной строкой будут прописаны в конечном варианте документа затраты на развитие системы особо охраняемых природных территорий, а также на развитие охотничьего хозяйства, экологическое просвещение и т.д.

Впервые в главном финансовом документе региона предусмотрены средства на финансирование мероприятий по установлению водоохранных зон.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»