В Волжском нашли труп мужчины у аварийного дома

В Волжском Волгоградской области накануне обнаружили труп мужчины. Как стало известно V102.RU, рядом с телом нашли шприц.
— Обнаружили вчера в СНТ «Строитель». На руке на сгибе локтя зафиксирован характерный след от инъекции, — рассказал собственный источник.
Известно, что страшную находку сделали местные жители у аварийного дома № 53 по улице Набережной. Не исключено, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
СК: установлена личность найденного мертвым в Волжском мужчины
В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчины