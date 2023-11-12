Происшествия

В Волжском нашли труп мужчины у аварийного дома

Происшествия 12.11.2023 13:09
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12.11.2023 13:09


В Волжском Волгоградской области накануне обнаружили труп мужчины. Как стало известно V102.RU, рядом с телом нашли шприц. 

— Обнаружили вчера в СНТ «Строитель». На руке на сгибе локтя зафиксирован характерный след от инъекции, — рассказал собственный источник. 

Известно, что страшную находку сделали местные жители у аварийного дома № 53 по улице Набережной. Не исключено, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

СК: установлена личность найденного мертвым в Волжском мужчины

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