«Велено не расслабляться»: «Ротор» 12 ноября закончит осенний чемпионат матчем с «Муромом»





Волгоградский «Ротор» завтра, 12 ноября, на домашней арене закроет осенний чемпионат Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» матчем с главным открытием сезона — «Муромом». Начало в 14-00 ч.





Наставник волгоградской команды Сергей Попков после победы над «Чайкой» поблагодарил подопечных за самоотдачу и выполненную задачу, но в то же время призвал игроков не расслабляться. У сине-голубых есть мотивация уйти в отпуск с хорошим результатом, порадовав преданных фанатов успешным результатом напоследок.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Обе команды в прошлом туре обеспечили себе место в шестерке лучших, которые продолжат борьбу за повышение класса весной следующего года. Волгоградцы на выезде обыграли первый раз в истории противостояний «Чайку» из села Песчанокопское благодаря голу нападающего Даниила Арсентьева, которого поклонники сине-голубых в результате голосования на официальных клубных ресурсах назвали лучшим игроком октября. К слову, результативную передачу на партнера выполнил Рамазан Гаджимурадов. Полузащитнику на этой неделе перед тренировкой представители объединения болельщиков «LOUNGEmob» вручили приз как лучшему, по их мнению, футболисту «Ротора» в осенней части сезона 23/24.«Муром», в свою очередь, на прошлых выходных по ходу встречи уступал столичному «Велесу» в гостях 0:2, но отправил два безответных мяча в сетку и спас ничью со своим прямым конкурентом по таблице.На данный момент «Ротор» находится на третьем месте с 25-ю очками и выше подняться не сможет. В четверг между собой сыграли «Краснодар-2» и «Уфа», находящиеся на первых двух строчках. Игра завершилась нулевой ничьей. Кубанский коллектив, в тренерский штаб которого входит легенда волгоградского футбола Олег Веретенников, заработал 32 очка и стал недосягаемым для конкурентов за тур до финиша. А у башкирской команды 28 очков, но они в любом случае будут выше «Ротора» по результатам личных встреч.«Муром» располагается на четвертой позиции и набрал на один балл меньше сине-голубых. Подопечные Евгения Перевертайло превзошли все ожидания болельщиков и экспертов, многие из которых считали команду одним из главных аутсайдеров перед стартом Второй лиги. Хотя красно-черные показали характер уже на самом старте соревнования, когда в первом туре «Муром» в концовке ушёл от поражения во встрече с волгоградцами, которых тогда ещё возглавлял Алексей Стукалов. На гол Рашида Магомедова в добавленное время ответил Юрий Першин.Всего завтрашние соперники «Ротора» в 17 матчах одержали шесть побед, столько сыграли вничью и пять раз уступили оппонентам.По завершении заключительной игры у руководства и тренерского штаба «Ротора» появится время для анализа первой части сезона, в которой имелось предостаточно как отрицательных, так и положительных моментов. А вот поклонники традиционно будут ждать качественного усиления состава в зимнее трансферное окно.