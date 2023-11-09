Экономика

В Волгограде подорожали убитые квартиры и «элитки»

Экономика 09.11.2023 19:42
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09.11.2023 19:42


В Волгоградской области продолжился рост стоимости недвижимости – как на первичном рынке, так и на вторичном. По данным Волгоградстата, в третьем квартале по сравнению со вторым стоимость жилья в новостройках выросла на 3,2%, при том, что «вторичка» подорожала всего на 1,5%.

Как менялись цены на квартиры? Если в первом квартале квадратный метр площади в типовой квартире-новостройке стоил 80,6 тысячи рублей, то к концу третьего квартала – уже 88 тысячи. Элитное жилье подорожало с 110,8 тысячи до 114,3 тысячи рублей за квадрат.

Квартиры низкого качества на вторичном рынке продавались в начале года, исходя из стоимости квадратного метра в 51,8 тысячи рублей, а к осени ценник увеличился уже до  54,8 тысячи рублей. Стоимость «элитки» на вторичном рынке выросла за период из трех кварталов с 91 тысячи рублей за квадратный метр до 95,4 тысячи.

Любопытно, что при росте стоимости любого жилья волгоградцы активно оформляли ипотеку. Так, с января по сентябрь 2023 года жители взяли 19984 ипотечных кредита на общую сумму более 62 миллиардов рублей. Если в начале года волгоградцы для покупки недвижимости набрали жилищных займов  на 3,3 миллиарда рублей, то в сентябре – уже на 10,6 миллиарда. 

При этом в Волгоградстате утверждают, что цены на рынке жилья в Волгоградской области сложились ниже, чем в большинстве регионов Южного федерального округа.

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