Пятеро студентов избили до полусмерти прохожего под Волгоградом

В Светлоярском районе Волгоградской области под суд пойдут пятеро молодых людей, обвиняемых в жестоком избиении 37-летнего жителя поселка Светлый Яр. Как стало известно V102.RU, случайному прохожему пробили легкое.

— Светлоярский МрСО СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении троих 17-летних, а также 18-летнего и 19-летнего молодых людей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Материалы дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, ночью 20 августа 2023 года компания молодых людей находилась на улице Мелиораторской в рабочем поселке Светлый Яр. Юноши заметили ранее им незнакомого мужчину, которого они решили избить.

Услышав о намерениях подростков, прохожий попытался убежать, однако споткнулся и упал, после чего обвиняемые подбежали к нему и стали избивать, после чего скрылись. Экспертиза установила, что было нанесено не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела.

Журналисты «Высоты 102» выяснили, что один из ударов сломал ребро, которое в свою очередь пробило легкое. У мужчины был диагностирован пневмоторакс. Нападавшие являлись студентами одного из волгоградских учебных заведений.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Четверо на одного: под Волгоградом мужчину зарезали в массовой драке

В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видео