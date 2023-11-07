Происшествия

В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под Волгоградом

Происшествия 07.11.2023 13:18
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07.11.2023 13:18


В ГУ МВД России по Волгоградской области 7 ноября сообщили причину жесткого ДТП с автобусом в Городищенском районе. По предварительным данным полиции, столкновение «ПАЗа» с грузовиком произошло по вине водителя первого транспортного средства. 

Так, по информации главка МВД России, 69-летний водитель автобуса на 947-мкилометре ФАД Р-22 «Каспий» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Греден». 

Столкновение произошло в 06.25  6 ноября. С места происшествия в больницу был доставлен 41-летний пассажир «ПАЗа».  

Ранее сообщалось, что на месте ДТП медиками была оказана помощь еще двум пассажирам автобуса. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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