Происшествия

Под Волгоградом столкнулись грузовик и автобус

Происшествия 06.11.2023 15:20
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06.11.2023 15:20


Перед въездом в Волгоградом сегодня, 6 ноября, произошла авария с участием КАМАЗа  и автобуса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, на месте замечены машины скорой помощи и ДПС. Свидетели утверждают, что в автобусе «ПАЗ» ехали рабочие. Судя по фото, удар пришелся на противоположную от водителя автобуса сторону. Информация уточняется в правоохранительных органах.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что на место аварии, которая произошла около поселка Кузьмичи Городищенского района на 946 км. трассы Р-22 в 13-00 ч., выезжали три бригады скорой помощи, в том числе две - реанимации.

- На месте была оказана помощь всем участникам аварии. Пострадавшие пассажиры микроавтобуса - 47-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина доставлены в больницу №25. Из троих госпитализирован один - 41-летнему мужчине оказывают помощь в травматологическом отделение. Он находится в состоянии средней степени тяжести, - прокомментировали в комитете.
Скришнот Павел Акимов Жесть Волгограда MAXIMUM POWER VK.com

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