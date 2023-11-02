Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 48333 рублей

Экономика 02.11.2023 14:32
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02.11.2023 14:32


Росстат опубликовал новые данные о  среднемесячной начисленной номинальной зарплате жителей Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за период с января по август 2023 года она составила 47389 рублей, что на 15,7% выше, чем за аналогичный отрезок времени. При этом в августе этот показатель был еще выше – 48333 рубля, утверждают в Росстате.
В ЮФО самая высокая начисленная номинальная зарплата – в Астраханской области. Здесь этот показатель достиг 55335 рублей. А меньше всего она в Севастополе – 44624 рубля.
Напомним, ранее в Росстате заявляли, что в первом полугодии 2023 года средняя зарплата в регионе  составила 46980 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15,2%.

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