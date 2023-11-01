В Волгоградской области слетела с дороги «Лада Калина» с новорожденными двойняшками

Происшествия 01.11.2023 10:52
0
01.11.2023 10:52
Две новорожденные девочки пострадали в ДТП в Кумылженском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 31 октября, в 13-30 ч. на 2 км автодороги «Кумылженская – Суляевский – Покручинский».
«Лада Калина» под управлением 23-летней мамы двойняшек вылетела в кювет. В результате ДТП 4-месячные пассажирки доставлены в медучреждение.
В облкомздраве V102.RU пояснили, что младенцы были госпитализированы в детское хирургическое отделение Михайловской ЦРБ. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, сегодня малышек планируют выписать на амбулаторное лечение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчины01.11.2023 10:11
Происшествия 01.11.2023 10:11
Обидчивая рецидивистка спалила бар в Волгограде: видео01.11.2023 09:19
Происшествия 01.11.2023 09:19
«Иномарка всмятку»: на туманной трассе в Волгоградской области разбились два автомобиля01.11.2023 08:34
Происшествия 01.11.2023 08:34
Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской области31.10.2023 17:37
Происшествия 31.10.2023 17:37
В Волгограде засыпали песком место «автопровала»31.10.2023 16:22
Происшествия 31.10.2023 16:22
Погрузчик врезался в маршрутку № 3С на юге Волгограда. Есть пострадавшие31.10.2023 16:07
Происшествия 31.10.2023 16:07
На улице Шурухина забили кирпичом заступившегося за женщину волгоградца31.10.2023 12:57
Происшествия 31.10.2023 12:57
Жители Волгограда сообщили о взрыве на дачном участке30.10.2023 21:36
Происшествия 30.10.2023 21:36
Волгоградец выстрелил в глаз убегавшей от него женщине30.10.2023 19:51
Происшествия 30.10.2023 19:51
Неуступчивый водитель спровоцировал массовое ДТП в Волгограде: видео30.10.2023 11:50
Происшествия 30.10.2023 11:50
Потерявшие страх мошенники представляются волгоградцам сотрудниками ФСБ30.10.2023 11:25
Происшествия 30.10.2023 11:25
Распаренные волгоградские студенты из-за неудачи с «буханкой» оказались в полиции30.10.2023 11:09
Происшествия 30.10.2023 11:09
Пролетел через зебру. МВД опубликовало видео столкновения мотоциклиста с легковушкой в Волгограде30.10.2023 10:04
Происшествия 30.10.2023 10:04
Пропавшую в Волгограде девушку случайно нашли в Астраханской области30.10.2023 09:57
Происшествия 30.10.2023 09:57
Улетевшие с ветром остановки собирают в Волгоградской области30.10.2023 08:24
Происшествия 30.10.2023 08:24