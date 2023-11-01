Обидчивая рецидивистка спалила бар в Волгограде: видео

Ночью неизвестная попыталась спалить бар в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU. Женщина вывели из себя нравоучения персонала, и она решила действовать радикально.





— В полицию поступило сообщение от владелицы одного из баров. Заявительница сообщила, что при просмотре записи камер видеонаблюдения обнаружила, как неизвестная пыталась поджечь заведение, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 задержана 56-летняя, неоднократно судимая женщина, подозреваемая в совершении попытки поджога.

Установлено, что рецидивистка была частой гостьей заведения, где распивала алкоголь. Посиделки нередко заканчивались ссорами и конфликтами с администрацией бара. После очередного визита и сделанного в ее адрес замечания, волгоградка решила отомстить. Ночью она пришла к ставшему в одном мгновение ненавистным бару, облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь помещение.

— Подозреваемую задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (попытка уничтожения или умышленного повреждения чужого имущества), — добавили в региональном главке МВД.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», возгорание произошло в баре «Кабачок», расположенном по улице Шурухина, 8. Задержанная ранее отбывала сроки за кражу и хулиганство.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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