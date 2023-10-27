В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесников

В Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка обнаружены два трупа. Как стало известно V102.RU, скончавшиеся были ровесниками.
— В девятиэтажке нашли мертвыми в одной квартире мужчину и женщину. Возраст одинаковый — 31 год, — рассказал информагентству собственный источник.
Известно, что тела найдены в доме № 4 по улице Николая Отрады. По не подтвержденной официально информации, смерть могла наступить от отравления запрещенными веществами.
Скриншот: Google Maps
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