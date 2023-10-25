Экология

РПН оценил в 167 млн рублей ущерб от порыва нефтепровода в Волгоградской области

Экология 25.10.2023 17:22
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25.10.2023 17:22


Вред, причиненный почвам в результате порыва нефтепровода в Волгоградской области, составил 167,3 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, происшествие случилось весной этого года на территории Островского сельского поселения Даниловского района.


Инспекторы управления совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области с привлечением специалистов экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на место происшествия.


- В ходе выезда установлено место порыва нефтепровода принадлежащего ООО «Ритэк» ТПП «Волгограднефтегаз» пункта подготовки и сбора нефти ГЗУ-3 «Котовская», - уточнили в ведомстве.

В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам в 12 раз. Площадь загрязнения составила 68138,67 кв.м.


Материалы проверки направлены в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области для дачи оценки в рамках действующего законодательства.

Фото:  Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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