В Волгограде несовершеннолетняя без прав за рулем Mercedes протаранила дерево

В Кировском районе Волгограда накануне несовершеннолетняя за рулем Mercedes влетела в дерево. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел у Центра гигиены в 18.00.

— По предварительной информации, 17-летняя водитель, не имеющая права управления, за рулем автомобя Mercedes-Benz напротив дома № 47 по улице Промысловой наехала на дерево, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, девушка потеряла управление иномаркой. В результате аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области