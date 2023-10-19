В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуару





В Волгограде 28-летний мужчина устроил езду по тротуару в Центральном районе. Видео с хамским поведением водителя появилось, по информации полиции, в социальных сетях. Изучив видеокадры, сотрудники МВД нашли нарушителя и уже оформили на него протоколы.

– В отношении 28-летнего мужчины за движение по тротуару в нарушение ПДД составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102», нарушителя удалось найти и задержать в Дзержинском районе. Не исключено, что неадекватное поведение водителя могло быть вызвано принятием запрещенных веществ.

– При составлении протокола у водителя были выявлены признаки опьянения, в связи с чем он был направлен для прохождения освидетельствования, – уточняют полицейские. – Предварительные результаты химико-токсикологического исследования показали наличие в организме следов потребления веществ, запрещенных к свободному обороту.