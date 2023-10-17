Угроза демонтажа нависла над детской игровой площадкой, расположенной возле пруда и новых многоэтажек в ЖК «Колизей» в Кировском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU в редакцию поступило коллективное письмо, которое подписали 90 человек - это жители микрорайона «Санаторный», в который входит ЖК «Колизей».





– Вышеуказанная детская площадка и прогулочная зона вдоль пруда, появились благодаря инициативе жителей микрорайона и в настоящий момент являются центром притяжения как маленьких детей, так и жителей старшего поколения, – говорится в коллективном письме.

Жители микрорайона просят сохранить детскую площадку и прогулочную зону, которые находятся напротив семиэтажного дома №1 по улице им. старшего лейтенанта Токарева, 1, и провести на указанной территории благоустройство. Письмо направлено руководителям города и области, в территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.





Как стало известно информагентству, борьбу за детскую площадку местные жители начали почти два месяца назад. Ошеломительная новость разлетелась по домовым чатам ЖК «Колизей» еще в начале августа этого года. Тогда стало известно, что Федеральный научный центр агроэкологии Российской академии наук (ФНЦ Агроэкологии РАН) потребовал освободить земельный участок с кадастровым номером 34:34:000000:122, расположенный у семиэтажки и пруда, от детской площадки. Как выяснилось, игровая зона для малышей располагается вовсе не на общедомовой территории, а на федеральной земле сельскохозяйственного назначения.

– Когда мы сюда заселились, площадка уже была, – рассказывают местные жители. – Она рядом с домом и общественный транспорт далеко, пруд рядышком, дети играются. Я чисто от соседей узнал, что площадка стоит на федеральной земле и поэтому ее нужно снести, т.е она как бы к дому не относится. Для меня это было, конечно, странно. Мы с соседями собрались, коллективное обращение подготовили, чтобы нам хотя бы объяснили. Непонимание полное у нас. Как это? Дети есть, дом есть, а детской площадки нет.





Жители ЖК «Колизей» совершенно не понимают, почему у них отбирают самую популярную в жилом комплексе детскую игровую площадку. Загадкой остается и то, для каких целей срочно понадобился этот небольшой участок земли у пруда.

– Какие они здесь арбузы собрались сажать – непонятно, – недоумевают люди. – Не думаем, что эта земля так сильно нужна федеральному правительству. Детской площадке здесь самое место, и сносить ее нельзя. Надо как-то решать этот вопрос.

Научный центр, которому спорный земельный участок принадлежит на праве постоянного бессрочного пользования, требует снести все качели и карусели, демонтировать пешеходные дорожки, лавочки, поливные системы и даже деревья и кустарники, которые высаживали жители ЖК «Колизей». Предписание об освобождении этой земли от незаконных построек, как пояснили ФНЦ Агроэкологии РАН, им выдало территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.

Районная администрация повлиять на ситуацию не может, так как детская площадка стоит на федеральной земле.

– Администрация Кировского района Волгограда подала ходатайство в ТУ Росимущества в Волгоградской области о возможности ее сохранения. Иные полномочия у администрации Кировского района Волгограда отсутствуют, – говорится в ответе, который поступил жителям из администрации.





В территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, куда также поступило коллективное письмо жителей, ознакомились с этой проблемой и пообещали, что постараются ее решить.

– Территориальным управлением в адрес ФНЦ Агроэкологии РАН от 12.09.2023 №04/9896 направлено обращение о рассмотрении возможности раздела (выдела из него территории общего пользования и коммунального обслуживания) земельного участка с кадастровым номером 34:34:000000:122 и передачи вновь образованного земельного участка в казну Российской Федерации, при отсутствии потребности в его использовании. После поступления в Территориальное управление запрошенной информации, Территориальным управлением будет рассмотрен вопрос о передачи его на иной уровень собственности, с одновременной возможностью сохранения детской игровой площадки, – сообщил в ответе жителям руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Александр Хрипко.

Информагентство будет следить за дальнейшим развитием событий.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

