Общество

Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в Волгограде

Общество 17.10.2023 20:04
0
17.10.2023 20:04


Угроза демонтажа нависла над детской игровой площадкой, расположенной возле пруда и новых многоэтажек в ЖК «Колизей» в Кировском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU в редакцию поступило коллективное письмо, которое подписали 90 человек - это жители микрорайона «Санаторный», в который входит ЖК «Колизей».



– Вышеуказанная детская площадка и прогулочная зона вдоль пруда, появились благодаря инициативе жителей микрорайона и в настоящий момент являются центром притяжения как маленьких детей, так и жителей старшего поколения, – говорится в коллективном письме.

Жители микрорайона просят сохранить детскую площадку  и прогулочную зону, которые находятся напротив семиэтажного дома №1 по улице им. старшего лейтенанта Токарева, 1, и провести на указанной территории благоустройство. Письмо направлено руководителям города и области, в территориальное управление Росимущества в Волгоградской области. 


Как стало известно информагентству, борьбу за детскую площадку местные жители начали почти два месяца назад. Ошеломительная новость разлетелась по домовым чатам ЖК «Колизей» еще в начале августа этого года. Тогда стало известно, что Федеральный научный центр агроэкологии Российской академии наук (ФНЦ Агроэкологии РАН) потребовал освободить земельный участок с кадастровым номером 34:34:000000:122, расположенный у семиэтажки и пруда, от детской площадки. Как выяснилось, игровая зона для малышей располагается вовсе не на общедомовой территории, а на федеральной земле сельскохозяйственного назначения. 

– Когда мы сюда заселились, площадка уже была, – рассказывают местные жители. – Она рядом с домом и общественный транспорт далеко, пруд рядышком, дети играются. Я чисто от соседей узнал, что площадка стоит на федеральной земле и поэтому ее нужно снести, т.е она как бы к дому не относится. Для меня это было, конечно, странно. Мы с соседями собрались, коллективное обращение подготовили, чтобы нам хотя бы объяснили. Непонимание полное у нас. Как это? Дети есть, дом есть, а детской площадки нет. 


Жители ЖК «Колизей» совершенно не понимают, почему у них отбирают самую популярную в жилом комплексе детскую игровую площадку. Загадкой остается и то, для каких целей срочно понадобился этот небольшой участок земли у пруда.

 Какие они здесь арбузы собрались сажать – непонятно, – недоумевают люди. – Не думаем, что эта земля так сильно нужна федеральному правительству. Детской площадке здесь самое место, и сносить ее нельзя. Надо как-то решать этот вопрос. 

Научный центр, которому спорный земельный участок принадлежит на праве постоянного бессрочного пользования, требует снести все качели и карусели, демонтировать пешеходные дорожки, лавочки, поливные системы и даже деревья и кустарники, которые высаживали жители ЖК «Колизей». Предписание об освобождении этой земли от незаконных построек, как пояснили ФНЦ Агроэкологии РАН, им выдало территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.

Районная администрация повлиять на ситуацию не может, так как детская площадка стоит на федеральной земле.

 Администрация Кировского района Волгограда подала ходатайство в ТУ Росимущества в Волгоградской области о возможности ее сохранения. Иные полномочия у администрации Кировского района Волгограда отсутствуют, – говорится в ответе, который поступил жителям из администрации.


В территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, куда также поступило коллективное письмо жителей, ознакомились с этой проблемой и пообещали, что постараются ее решить.

 Территориальным управлением в адрес ФНЦ Агроэкологии РАН от 12.09.2023 №04/9896 направлено обращение о рассмотрении возможности раздела (выдела из него территории общего пользования и коммунального обслуживания) земельного участка с кадастровым номером 34:34:000000:122 и передачи вновь образованного земельного участка в казну Российской Федерации, при отсутствии потребности в его использовании. После поступления в Территориальное управление запрошенной информации, Территориальным управлением будет рассмотрен вопрос о передачи его на иной уровень собственности, с одновременной возможностью сохранения детской игровой площадки,  сообщил в ответе жителям руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Александр Хрипко.

Информагентство будет следить за дальнейшим развитием событий.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.10.2023 19:42
Общество 17.10.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:43
Общество 17.10.2023 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:06
Общество 17.10.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 17:17
Общество 17.10.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 16:29
Общество 17.10.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 16:00
Общество 17.10.2023 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 15:07
Общество 17.10.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 13:08
Общество 17.10.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 12:44
Общество 17.10.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 12:05
Общество 17.10.2023 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 11:57
Общество 17.10.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 11:36
Общество 17.10.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 10:51
Общество 17.10.2023 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 10:26
Общество 17.10.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 10:05
Общество 17.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Начинайте с УК: что делать и сколько терпеть, если в квартире +10 градусовСмотреть фотографии
19:15
ГД предложит правительству компенсировать аграриям затраты на ГСМСмотреть фотографии
18:43
Более трети жителей ЮФО хотели бы стать начальникамиСмотреть фотографии
18:06
Телеведущая Барановская приехала в мэрию Волгограда за ответами на вопросыСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде по новым рельсам СТ пустили движение. Пока без пассажировСмотреть фотографии
17:03
Жителей Волгоградской области поражают три вида вирусовСмотреть фотографии
16:29
Два кредита тайком оформили в Москве на волгоградского инвалидаСмотреть фотографии
16:00
«Отправил мне подарок»: в Волгограде в Жилгородке бесследно исчез седой мужчинаСмотреть фотографии
15:39
«Рейдеры ограбили мою семью»: волгоградский коммерсант раскрыл схему отъема имущества через фиктивный долгСмотреть фотографии
15:18
В Волго-Ахтубинской пойме спасают ерики и озераСмотреть фотографии
15:07
Прямой поезд до Ростова-на-Дону запустят в декабре из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
В Волжском выбрали старого нового главуСмотреть фотографии
13:40
Промедление на ул. Коммунистической обойдется волгоградцам в 1000 рублейСмотреть фотографии
13:08
Творческий порыв? В Волгограде на Коммунистической нарисовали ромбики на дорогеСмотреть фотографии
12:44
Бесконечная философия музыки в работах Георгия МатевосянаСмотреть фотографии
12:16
Грабеж под покровом ночи зафиксировали камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Как закрытые окна и вытяжки становятся причинами несчастных случаев при использовании газаСмотреть фотографии
11:57
Бочаров пригрозил санкциями волгоградцам, живущим не «по-людски»Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде скончался видный российский философ Александр ПигалевСмотреть фотографии
11:21
СК даст оценку ЧП в Котово из-за повреждения нефтепроводаСмотреть фотографии
10:51
Бочаров: в программу по сохранению водоемов регионом направлены предложенияСмотреть фотографии
10:26
Суд доказал вину волгоградских чиновников, расплодивших бездомных собакСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде пассажирский автобус сбил пешехода у остановкиСмотреть фотографии
10:05
МЧС объявило предупреждение из-за штормового ветра в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
Священника в Волгоградской области извергли из санаСмотреть фотографии
 