Спорт

Три поражения и одна победа: волгоградские волейболистки провели тур в Высшей лиге

Спорт 16.10.2023 16:21
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16.10.2023 16:21


Волейболистки «Волжаночки-GRASS» в первом туре Высшей лиги «Б» в Череповце одержали одну победу и потерпели три поражения, сообщает V102.RU.
 
Открывать сезон подопечным Александра Чернова предстояло с ижевским «Италмасом», который волгоградки уже обыгрывали на Кубке России буквально месяц назад. Однако чемпионат - это другая история. Здесь уровень концентрации и мотивации у каждой команды будет заметно выше. Что и доказали соперницы «Волжаночки» в начале встречи.
 
Первые две партии остались уверенно за коллективом из Ижевска — 25:13 и 25:20. Но затем, адаптировавшись к непростому оппоненту, волгоградские волейболистки показали силу воли и взяли третий сет в тяжелой борьбе — 26:24. В четвертой партии они развили свой успех и выиграли её 25:18.
 
Победитель  определился в заключительном сете, где более удачливыми оказался «Италмас»,  сумевший дожать соперниц и одержавший  викторию 15:11 и 3:2 по общему счету. На следующий день «Волжаночка» крупно уступила хозяйкам этапа и одним из главных фаворитов сезона — местной «Северянке-2» 0:3 (13:25, 19:25, 12:25).
 
В третьем матче волгоградский клуб снова встречался с «Италмасом» и сценарий первой игры практически  полностью повторился, но уже с другим исходом.  Ижевские игроки повели на старте — 2:0 (25:17, 25:17). Наши девушки опять оказались в роли догоняющих. На сей раз погоня оказалась успешной. Подопечные Александра Чернова в следующих двух сетах переиграли оппоненток (25:15, 25:18). Заключительная партия также осталась за волжанками — 15:12.
 
Таким образом, это первая победа волгоградских волейболисток в новом сезоне. Увы, развить успех не получилось. В последнем поединке наши девушки повторно проиграли «Северянке -2» (19:25, 9:25, 13:25).
 
После первого тура «Волжаночка-GRASS» набрала три балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Второй этап состоится в ФОК «Авангард» в Волжском с 25 по 29 октября. Бело-зеленые примут в родных стенах «Университет-Визит» из Пензы и «Рязань-РГУ».

Напомним, в составе волгоградской команды в основном выступают 17-летние девушки. Соперницы «Волжаночки-GRASS» в Высшей лиге  - это опытные и закаленные в борьбе спортсменки. 
 
Фото: волейбольная команда «Северянка» VK.com

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