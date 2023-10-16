Спорт

Волгоградские ватерполисты обыграли дважды московский клуб

Спорт 16.10.2023 11:45
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16.10.2023 11:45


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в Москве в третьем туре Суперлиги в двух матчах 14 и 15 октября обыграли местный МКСШОР «Восток» — 17:11 и 15:9, сообщает V102.RU.
 
Напомним, на самом старте нового сезона красно-белые  в родных стенах оба раза одолели сборную Беларуси. При этом игры с казанским «КОС- Синтезом» в рамках второго тура, которые должны были пройти неделей ранее, перенесены на ноябрь. А вот московский клуб провел  четыре встречи. Сначала они обыграли свою вторую команду, а затем на выезде оказались сильнее СШОР Астраханской области. Поэтому «Восток», шедший без очковых потерь, заслуженно оказался в лидерах турнира перед противостоянием с действующим чемпионом России.
 
Но интрига о победителе в первом поединке растворилась достаточно быстро. Уже в стартовом периоде спартаковцы забросили семь раз, а хозяева ответили лишь одним точным попаданием.  В дальнейшем такого превосходства одной команды над другой не наблюдалось. Вторую восьмиминутку выиграли столичные ватерполисты  — 4:3. Однако после большого перерыва  гости контролировали ситуацию и довели дело до уверенной  итоговой победы — 17:11. Лучшим бомбардиром встречи стал игрок волгоградцев Сергей Буланаев. Он отличился пять раз. Также уверенно действовал на последнем рубеже голкипер красно-белых Пётр Федотов.
 
В повторном поединке, который состоялся накануне, 15 октября, равная борьба в бассейне продлилась половину матча.  В дебюте игры подопечные Владимира Карабутова набрали три очка,  а «Восток» отметился двумя точными попаданиями. В следующем отрезке соперники трижды поразили ворота друг друга. Но ключевой в этом поединке оказалась предпоследняя восьмиминутка,  которая больше удалась команде из Волгограда.
 
Результативные действия Василия Еськова, Константина Киселева и Романа Усова позволили спартаковским ватерполистам уйти в отрыв на пять мячей перед заключительным таймом, в котором гости  развили и без того свое солидное преимущество. 15:9 - итоговая виктория волгоградцев. Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Роман Усов. У него четыре набранных балла.
 
В следующем туре «Спартак» вернется домой, где 20 и 21 октября в 18-00 примет  астраханское «Динамо-СШОР».
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС "Спартак-Волгоград» VK.com

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