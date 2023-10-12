Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской области

В Волгоградской области создадут единую региональную систему реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий. Такое решение, как сообщили V102.RU в администрации региона, озвучил губернатор Андрей Бочаров сегодня, 12 октября, на встрече с участниками боевых действий и членов их семей.

- Хотел бы вас проинформировать, что решение по созданию единой целостной региональной системы реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий на территории Волгоградской области мной принято. Отдельно подчеркну — мы ведем речь именно о комплексной реабилитации, которая позволяет защитникам Отечества не только восстановить здоровье, но и вернуться к активной профессиональной и социальной жизни, - сказал глава региона. - Главная задача, которую мы для себя ставим, - возвращение к активной жизни наших военнослужащих, получивших травмы.

По его словам, в этой работе будут задействованы помимо основных профильных медицинских учреждений и новые, которые будут построены для этих целей. Система будут выстраиваться поэтапно на протяжении 5-7 лет, но где разместятся такие центры уже определено.

- Мною принято решение передать для этих целей, расположенную в центре Волгограда больницу №3, которую в народе называют «обкомовской», — обозначил планы Андрей Бочаров.

В этом лечебном учреждении, которое расположено на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда, разместится многофункциональный современный реабилитационный комплекс. Здесь предусмотрят программы медицинской реабилитации второго и третьего уровней, в том числе для пациентов, получивших различного рода травмы и которым требуется протезирование. В настоящее время ведутся ремонтные работы в амбулаторном отделении и проектирование работ в стационаре. Идет активное дооснащение медучреждения современным реабилитационным оборудованием.





Многопрофильный Центр поддержки семьи, участников боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей планируют разместить у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Проектирование объекта начнется до конца текущего года. В этом Центре будут доступны программы медицинской реабилитации третьего уровня, психологической и социальной реабилитации, профориентации, а также поддержки защитников Отечества и их семей по широкому кругу вопросов трудоустройства и жизнеустройства.

Предусмотрены масштабные работы по ремонту и дооснащению с целью расширения возможностей проведения реабилитации, системного восстановления здоровья и долговременного ухода за пациентами в областном госпитале ветеранов, который находится в Дзержинском районе Волгограда.

В Среднеахтубинском районе разместится санаторно-реабилитационный комплекс. Здесь будут доступны программы медицинской реабилитации второго и третьего уровня, программ санаторно-курортного лечения, а также социальной реабилитации. В настоящее время по объекту ведется формирование технического задания.

- На территории Волгоградской области никогда не было такой системы. По всем этим объектам планируем выйти на проектные работы уже в текущем году, в течение следующего года провести проектирование и приступить к созданию объектов поэтапно, вводя их в эксплуатацию по готовности. Итогом нашей работы должно стать создание на территории Волгоградской области единой целостной региональной системы реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий и членов их семей, — обозначил задачу Андрей Бочаров.

В Волгоградской области в настоящее время реализуется в общей сложности 35 видов социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Общий объем средств, направленных на эти цели, в Волгоградской области уже превысил 3 млрд рублей.

Фото: администрации Волгоградской области