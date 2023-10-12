Дизтопливо подешевело в Волгоградской области на 85 копеек

Экономика 12.10.2023 11:08
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12.10.2023 11:08
В Волгоградской области за неделю подешевели почти все марки автомобильного топлива, кроме одного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, АИ-92 стал дешевле на 9 копеек, АИ-98 – на 17 копеек. Заметнее всего снизилось в цене дизтопливо. Если неделей раньше оно стоило 62,47 рубля за литр, то по последним данным – уже 61,62 рубля. То есть цена на дизель снизилась на 85 копеек.
А вот бензин АИ-95 незначительно подорожал. Рост стоимости составил 15 копеек.
Напомним, после резкого подорожания автомобильного топлива и образовавшегося дефицита бензина и солярки правительство РФ установило запрет на экспорт данной продукции. Это привело к стабилизации ситуации на топливном рынке и небольшому снижению цен. На днях запрет на экспорт дизтоплива был снят.
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