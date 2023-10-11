Происшествия

Под Волгоградом «ГАЗель» влетела в фуру: водитель в больнице

Происшествия 11.10.2023 10:53
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11.10.2023 10:53


Водитель «Газели» пострадал в ДТП с грузовиком.  Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 10 октября, в 14:30 час. на 626 км. автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.
«ГАЗель» под управлением 37-летнего водителя вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Mercedes, за рулем которого находился 50-летний мужчина. 
В результате столкновения фургон грузовика перевернулся и перекрыл движение. Водитель «ГАЗели» получил травмы и доставлен в больницу. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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