Под Волгоградом «ГАЗель» влетела в фуру: водитель в больнице

«ГАЗель» под управлением 37-летнего водителя вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Mercedes, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
Происшествия 11.10.2023 10:53
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11.10.2023 10:53
Водитель «Газели» пострадал в ДТП с грузовиком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 10 октября, в 14:30 час. на 626 км. автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.
«ГАЗель» под управлением 37-летнего водителя вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Mercedes, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
«ГАЗель» под управлением 37-летнего водителя вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Mercedes, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
В результате столкновения фургон грузовика перевернулся и перекрыл движение. Водитель «ГАЗели» получил травмы и доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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