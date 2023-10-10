Расследования

Неизвестный отправил в нокаут волгоградца и скрылся: видео

Расследования 10.10.2023 17:47
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10.10.2023 17:47


В Волгограде задержали неизвестного, который отправил в нокаут одного из посетителей ресторана в Центральном районе Волгограда, после чего скрылся. Как сообщает V102.RU, потерпевший попал в больницу с травмой головы. 



— Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 по Центральному району УМВД России по Волгограду задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 36-летний житель Кировского района. В отношении наносившего удары мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 111 УК РФ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Травмы потерпевшего квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью. 

Установлено, что инцидент произошел 8 октября 2023 года. В одном из кафе Центрального района между отдыхающими возник словесный конфликт. По просьбе одной из сторон на «разборки» приехала подмога. Фигурант дела вмешался в спор и стал бить по голове 42-летнего мужчину. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», драка произошла около ресторана «Слиffки Общества», расположенном на улице Мира, 2. Задержанный был ранее судим за кражу. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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