Полиция организовала проверку по факту дикого избиения женщины в Волгограде

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области организовали проверку по факту жестокого избиения женщины на ул. Еременко в Волгограде. Об этом в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. Уточняется, что все частники драки, снятой на видео, уже установлены.

Напомним, о шокирующем своей жестокостью избиении волгоградки информагентство сообщало накануне. В социальных сетях 6 августа появилось видео, снятое возле дома №55 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. На кадрах отчетливо видно, как женщина с ребенком на руках набрасывается на прохожую, а затем, передав малыша находившемуся рядом мужчине, начинает в буквальном смысле прыгать на голове своей жертвы.





В ответ на запрос «Высоты 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили следующее:

– В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, все участники конфликта установлены и опрошены, – сообщила начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Волгоградской области – полковник внутренней службы Светлана Смольянинова. – Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что, по информации очевидцев, в ожидании помощи жертва избиения держалась за голову и лицо.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me