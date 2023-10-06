Федеральные новости

Руководство завода получило условные сроки за кражу у «Роскосмоса» 9,3 млн рублей

Федеральные новости 06.10.2023 17:20
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06.10.2023 17:20


В Саратове четверых руководителей подведомственного госкорпорации «Роскосмос» предприятия осудили за групповое мошенничество. По данным корреспондентов ИА «СарИнформ», ссылающихся на Кировский районный суд областного центра, речь идет о заводе «Корпус».  На скамье подсудимых предстали энергетик, начальник бюро по организации труда и зарплаты, начальник участка испытательного оборудования и начальник электроремонтного участка.

– С января 2020 года по май 2021-го злоумышленники отправляли в головной офис предприятия фиктивные отчеты о выполненных разовых работах. На основании отчетов филиал получал доплату. Но на самом деле дополнительных денег не требовалось – работа и так выполнялась. Злоумышленники в общей сложности похитили более 9,3 миллиона рублей, – передает информационное агентство. 

Вывести на чистую воду не чистых на руку руководителей завода смогли оперативники саратовского управления ФСБ России. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. На суде лишь один из четверых фигурантов признал свою вину. 

– Всех четверых лишили свободы условно на сроки от 3 до 4,5 лет. Также им запретили три года работать на руководящих должностях в госпредприятиях. Двум фигурантам – начальнику бюро и начальнику участка – назначили штрафы по 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован, – сообщают журналисты Саратова. 

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