



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам августа 2023 года. Согласно результатам исследования, в конце лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 586,5 млрд рублей — на 55% больше, чем в августе 2022 года (379,5 млрд рублей). Как следствие, этот показатель является рекордным с января 2021 года. При этом за месяц было куплено 551,3 тыс. автомобилей с пробегом — на 26% больше, чем в августе прошлого года (438,9 тыс. шт.). Также стоит отметить, что за 8 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили почти 3,8 трлн рублей.

В деньгах «старым» машинам принадлежит более трети рынка

Самую большую долю в структуре финансовой емкости занимают автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В августе на них ушло 214,4 млрд рублей, что составляет 36,6% от общей суммы потраченных денег. Для сравнения: год назад (в августе 2022-го) на долю «старых» машин приходилось 33,1% всей финансовой емкости вторичного рынка.

Обратная ситуация наблюдается с более «свежими» автомобилями (возрастом до 5 лет). Если в августе прошлого года они занимали наибольшую долю (37,6%) в структуре затрат, то теперь им принадлежит 32,1% — в августе 2023 года на их покупку было потрачено 188,2 млрд рублей.

Машины возрастной категории «5 — 9 лет» обошлись жителям нашей страны в 183,9 млрд рублей. За год их доля увеличилась — с 29,3% (август 2022-го) до 31,4% (август 2023-го).

Затраты на покупку китайских автомобилей выросли вдвое

Третий месяц подряд самый лучший рост финансовой емкости рынка показывают «китайцы». В последний месяц лета нынешнего года жители РФ купили 11,6 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 11,4 млрд рублей. При этом в деньгах «китайцы» снова выросли сильнее всех — на 105% к августу 2022 года. Несмотря на это, их доля в структуре затрат (равно, как и в объемах) на «вторичке» пока остается наименьшей — в районе 2%.

Лидерство по затратам сохраняют подержанные машины европейских и японских брендов. В августе на покупку «европейцев» было потрачено 207,9 млрд рублей, а на «японцев» — 206,2 млрд рублей. Как итог, суммарно это составило чуть более 70% от всей суммы денег. Покупка подержанных автомобилей корейских марок обошлась в 86,2 млрд рублей, российских — в 41,4 млрд рублей, американских — в 32,9 млрд рублей.

По объемам рынка по-прежнему лидируют б/у «японцы». В конце лета они были куплены в количестве 169,7 тыс. единиц. На втором месте — автомобили с пробегом европейских брендов (127,7 тыс. шт.), которым немного уступают отечественные марки (125,2 тыс. шт.). За ними следуют «корейцы» и «американцы» (72 тыс. и 42,8 тыс. шт. соответственно).

85% рынка в объемах и деньгах приходится на четыре сегмента

Кроссоверы и внедорожники остаются лидерами по затратам на вторичном рынке. Больше всего денег россияне тратят на подержанные автомобили сегмента SUV — на них в августе ушло 283,4 млрд рублей. Вторую позицию, с заметным отставанием, занимают машины В-класса (85,9 млрд рублей). Отметку в 50 миллиардов также преодолели автомобили с пробегом С- и D-класса (66,7 млрд и 58,4 млрд рублей соответственно). В общей сложности на эти четыре сегмента пришлось 84,3% всей финансовой емкости рынка.

Практически такую же долю (85,7%) они занимают и в объемах продаж. Только лидируют тут б/у автомобилей В-класса, которые в августе разошлись тиражом в 180 тыс. единиц. За ними располагается сегмент SUV (146,6 тыс. шт.), а третью и четвертую строчки снова занимают машины С- и D-класса (93,8 тыс. и 51,9 тыс. шт. соответственно). Подержанные автомобили каждого из оставшихся сегментов были куплены в количестве менее 50 тыс. экземпляров.

В августе затраты выросли по всем сегментам вторичного рынка. Сильнее всего это произошло у минивэнов (+123%), а меньше других — в сегменте LAV (+36%).

— Уже четвертый месяц подряд объем рынка легковых автомобилей с пробегом в нашей стране превышает полмиллиона единиц. Причем показатель августа является максимальным начиная с ноября 2021 года, т.е. за последние 22 месяца. Одной из причин активности покупателей в конце лета служит рост цен, вызванный последствиями введения нового утильсбора и ослабления курса рубля. Это вынуждает людей совершать покупку машин раньше, потому что потом они могут стать еще дороже. Кроме этого, с 9 августа Япония ввела запрет на ввоз некоторых категорий автомобилей в Россию, что подстегнуло импортеров до наступления этого события ввезти как можно больше машин и затем пустить их в продажу, — считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

— В августе россияне потратили на подержанные автомобили рекордную сумму денег за последние три года. Причем второй месяц подряд она превосходит полтриллиона рублей. В основе этого лежит как высокий объем рынка, так и продолжающийся рост цен машины. Иными словами, продажи растут, цены тоже растут, поэтому и денег тратится больше. Учитывая те условия, в которых сегодня пребывает авторынок, его финансовая емкость и дальше будет расти, — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.



