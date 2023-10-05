



В Волгоградской области группа экстремистов планировала нападение на силовиков, военных и объекты социальной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате ОРМ оперативниками были задержаны несколько участников преступной группы. Волжским городским судом троим экстремистам вынесли приговор.

– В 2022 году в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону установлено, что члены данного сообщества на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку и использование легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры, – сообщили сегодня, 5 октября, в УФСБ России по Волгоградской области. – Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.282.1 УК России.









Над злоумышленниками состоялся суд в Волжском городском суде Волгоградской области.

Один из членов экстремистского сообщества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 – участие в экстремистском сообществе, ч. 1 ст. 280 УК России – Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях на срок 5 лет с ограничением свободы на срок 1 год.

Два члена экстремистского сообщества признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК России – участие в экстремистском сообществе. Каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях на срок 4 года с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.