Расследования

В Волгограде с застройщика проблемного дома взыскали 13 млн рублей убытков в бюджет

Расследования 04.10.2023 15:38
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04.10.2023 15:38


Более 13 миллионов рублей убытков, которые понес бюджет при завершения строительства многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда, суд обязал выплатить бывшего застройщика ООО «ДомСтройИнвест», передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина,  иск подан к бывшему руководителю компании Елене Лисицкой, которая ранее была осуждена за злоупотребление полномочиями при строительстве дома на средства дольщиков. 

Суд установил, что Лисицкая с марта 2015-го по май 2017 года использовала привлеченные от граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома № 1 по ул. Хорошева и ул.Космонавтов в 132 мкр (ЖК «Чайка-2») не по назначению. Деньги она выдавала иным лицам по договорам в качестве беспроцентных займов, что привело к полному прекращению строительства дома.

Чтобы восстановить права дольщиков, администрация региона выделили деньги на достройку дома из бюджета региона. Теперь с нерадивого застройщика взыскивают сумму, которая была потрачена на эти цели.

Дзержинский районный суд в июле текущего года оставил требования прокуратуры без удовлетворения. Решение было обжаловано. Волгоградский областной суд сегодня, 4 октября, отменил вынесенное ранее решение и принял новое - исковые требования прокурора удовлетворить.

Решение вступило в законную силу.

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