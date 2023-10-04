Более 13 миллионов рублей убытков, которые понес бюджет при завершения строительства многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда, суд обязал выплатить бывшего застройщика ООО «ДомСтройИнвест», передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подан к бывшему руководителю компании Елене Лисицкой, которая ранее была осуждена за злоупотребление полномочиями при строительстве дома на средства дольщиков.

Суд установил, что Лисицкая с марта 2015-го по май 2017 года использовала привлеченные от граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома № 1 по ул. Хорошева и ул.Космонавтов в 132 мкр (ЖК «Чайка-2») не по назначению. Деньги она выдавала иным лицам по договорам в качестве беспроцентных займов, что привело к полному прекращению строительства дома.

Чтобы восстановить права дольщиков, администрация региона выделили деньги на достройку дома из бюджета региона. Теперь с нерадивого застройщика взыскивают сумму, которая была потрачена на эти цели.

Дзержинский районный суд в июле текущего года оставил требования прокуратуры без удовлетворения. Решение было обжаловано. Волгоградский областной суд сегодня, 4 октября, отменил вынесенное ранее решение и принял новое - исковые требования прокурора удовлетворить.

Решение вступило в законную силу.