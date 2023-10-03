Футболист волгоградского «Ротора» Иван Пяткин поедет в Бразилию





Полузащитник волгоградского «Ротора» Иван Пяткин вызван в молодежную сборную России, которая в октябре проведет учебно-тренировочный сбор в Бразилии, сообщает V102.RU.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев







Фото СК «Ротор» VK.com

Национальная команда, составленная из 27 футболистов 2004 и 2005 годов рождения, 9 октября отправится в Сан-Паулу, где сыграет четыре товарищеских матча с местными молодежными клубами. 12 октября первым соперником подопечных Ивана Шабарова станут сверстники из «СКА Бразил». На следующий день нашему коллективу предстоит сразиться с «Палмейрасом». 14 октября российская молодежка встретится против «Сантоса». В заключительном поединке сбора 16 октября будет противостоять «Ред Булл Брагантино».19-летний Иван Пяткин ранее уже вызывался в национальную команду игроков не старше 21 года. В июне сборная России в гостях с разгромным счётом 1:5 проиграла оппонентам из Беларуси. Центральный полузащитник «Ротора», перешедший перед стартом нынешнего сезона в стан сине-голубых на правах аренды из московского «Спартака», провел в том матче 56 минут и успел отметиться автоголом. При этом Пяткин вышел на встречу с капитанской повязкой.Через несколько дней сборная России минимально уступила белорусскому клубу «Торпедо — БелАЗ». На сей раз уроженец Волгограда появился на поле на 56-й минуте. Напомним, на данный момент Иван сыграл за «Ротор» 13 матчей во Второй лиге и в Кубке России.Отметим, что российская молодежка отстранена от участия в стартовавшем весной отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года. В условиях отсутствия официальных матчей тренерский штаб во главе с Иваном Шабаровым работает на перспективу и создает команду, которая в случае возвращения на международную арену в ближайшее время сможет побороться за выход на Евро 2027 года.