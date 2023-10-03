Спорт

Футболист волгоградского «Ротора» Иван Пяткин поедет в Бразилию

Спорт 03.10.2023 20:02
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03.10.2023 20:02


Полузащитник волгоградского «Ротора» Иван Пяткин  вызван в молодежную сборную России, которая  в октябре проведет  учебно-тренировочный сбор в Бразилии, сообщает V102.RU.
 
Национальная команда, составленная из 27 футболистов 2004 и 2005  годов рождения, 9 октября отправится в Сан-Паулу, где сыграет четыре товарищеских матча с местными молодежными клубами. 12 октября первым соперником подопечных Ивана Шабарова станут сверстники из «СКА Бразил». На следующий день нашему коллективу предстоит сразиться с  «Палмейрасом». 14 октября российская молодежка встретится  против «Сантоса». В заключительном поединке сбора 16 октября будет противостоять «Ред Булл Брагантино».
 
19-летний Иван Пяткин ранее уже вызывался в национальную команду игроков не старше 21 года. В июне сборная России в гостях с разгромным счётом 1:5 проиграла оппонентам из Беларуси. Центральный полузащитник «Ротора», перешедший перед стартом нынешнего сезона в стан сине-голубых на правах аренды из московского «Спартака», провел в том матче 56 минут и успел отметиться автоголом. При этом Пяткин вышел на  встречу с капитанской повязкой.
 
Через несколько дней сборная России минимально уступила белорусскому клубу «Торпедо — БелАЗ». На сей раз уроженец Волгограда появился на поле на 56-й минуте.  Напомним, на данный момент Иван сыграл за «Ротор» 13  матчей во Второй лиге и в Кубке России.
 
Отметим, что российская молодежка отстранена от участия в стартовавшем весной отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года. В условиях отсутствия официальных матчей тренерский штаб во главе с Иваном Шабаровым работает на перспективу и создает команду, которая в случае возвращения на международную арену в ближайшее время сможет побороться за выход на Евро 2027 года.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор» VK.com

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