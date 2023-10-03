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На Мамаевом кургане в Волгограде дети развернули гигантское Знамя Победы

Актуально 03.10.2023 14:06
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03.10.2023 14:06




Огромное Знамя Победы, которое прибыло в Россию из Белоруссии, волонтеры развернули сегодня, 3 октября, на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщает V102.RU, в развернутом виде красное полотнище накрыло собой бассейн, расположенный в центре Площади героев. С левой стороны этой площади, напомним, находится стена в форме развернутого знамени. 


В администрации региона уточнили, что участие в этой акции приняли 120 подростков из регионов России и стран СНГ. Молодые люди являются представителями разных национальностей и федеральных национально-культурных автономий. Они пронесли на руках, а потом развернули на Площади героев знамя Победы размером 65 х 35 метров. В прошлом году его разворачивали в семи городах Белоруссии.

Волгоград стал первым городом, где масштабная акция прошла в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве. Проводится мероприятие в рамках международного проекта по молодежной дипломатии, развитию межнационального сотрудничества и сохранению исторической памяти «Непокорённые». 

– «Непокорённые» – именно так называется проект, который собрал нас здесь. Знамя Победы невидимыми нитями соединяет героические страницы нашего прошлого, соединяет молодежь всех национальностей и вероисповеданий, – сообщил в своем приветственном слове председатель регионального комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.


Маршрут «Непокорённых» пройдет через Волгоград, Элисту, Грозный, Магас, Владикавказ, Черкесск и Пятигорск. Участниками акции станут 6 тысяч человек.

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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