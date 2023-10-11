Идем ко дну? В Волгограде разразился скандал в олимпийском виде спорта

В Волгограде разразился спортивный скандал. Родители юных пловцов потребовали приостановить деятельность и лишить аккредитации общественную организацию – Федерацию плавания Волгоградской области, возглавляемую тренером Виктором Авдиенко, воспитавшем в свое время плеяду олимпийских чемпионов. Однако в Федерации заявили, что знают, «откуда растут уши», и констатировали, что причиной провальных выступлений волгоградских пловцов в последние годы стала политика, проводимая бывшим руководством облкомспорта. Последние нововведения здесь назвали попыткой вернуть былую славу волгоградскому плаванию, в котором уже много лет нет ярких побед и рекордов.



Началось все с открытого письма родителей детей, которые занимаются в спортивных школах – клубах «Волга», «Дельфин», «Родина», «Спартак» и других, которые выразили опасение, что последние нововведения и правила, которые ввели в Федерации, могут привести к увольнению тренеров и уходу спортсменов из секций. Соответствующее обращение родители юных спортсменов направили министру спорта РФ Олегу Матыцину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Под ним – около 200 подписей.

– В середине сентября в Федерации в ультимативной форме предупредили всех тренеров о необходимости перед началом спортивного сезона в обязательном порядке сдавать тест на знание вида спорта, – объясняют волгоградцы. – Этот тест придумали в самой Федерации, он не регламентирован никакими нормативными актами Минспорта, так как их просто нет! Мы считаем эту процедуру унизительной для наставников детей. Наши тренеры все с высшим образованием, и не только с бакалавриатом, но и с магистратурой! Зачем тестировать тренеров по плаванию на знание плавания? Это лишнее и только нервирует тех, кто занимается с нашими детьми. При этом в случае, если в Федерации посчитают, что тренеры не прошли тест, то их не допустят к соревнованиям и тренировкам. А, значит, наши дети не смогут заниматься плаванием, защищать разряды и добиваться побед.

Но и это еще не все, продолжают родители.

– Кроме того, в Федерации плавания ужесточили критерии отбора для участия в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Эти критерии отбора мы считаем завышенными и опасаемся, что дети не смогут попасть на многие соревнования и это лишит их мотивации. А без мотивации невозможно стать чемпионом. Для примера, мой сын – мастер спорта, так вот он еле дотягивает до новых критериев, установленных Федерацией плавания. Что же говорить про других детей, которые фактически будут лишены возможности соревноваться с сильнейшими на межрегиональных соревнованиях и на чемпионатах России. Тем более, что, если дети будут выступать только в местных турнирах, они не смогут завоевать звания мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. То есть на их карьере можно ставить крест, – говорит Анастасия, мама одного из спортсменов.

Родители юных пловцов напоминают, что среди членов их семей есть те, кто защищает сейчас интересы нашей страны на СВО. При этом президент Владимир Путин, цитата из обращения, «неоднократно обращал внимание, что дети наших защитников не должны испытывать проблем с получением государственных услуг в сфере образования и спорта».

- Однако, видимо, не всех поручения президента волнуют… – констатируют волгоградцы.

Волгоградцев не устраивают и другие моменты в деятельности Федерации плавания Волгоградской области.





– Мы устали за все платить – ни один областной чемпионат не проходит бесплатно, мы должны оплачивать взносы, будь то хоть детские турниры или соревнования для сильнейших пловцов Волгоградской области. При этом количество региональных соревнований ничтожно мало. При этом многие родители вынуждены тратить свои деньги на поездки детей на соревнования. Федерация оплачивает эти расходы только тем спортсменам, которые добиваются каких-то успехов. Но кто позволил делить спортивным функционерам детей на достойных и не достойных участия в соревнованиях, несмотря на их достижения в местных чемпионатах? Нам это непонятно, – утверждают волгоградцы.

По словам авторов обращений, многие перспективные пловцы в том числе по этой причине уже давно покинули регион и тренируются в других субъектах, где имеют возможность выступать на межрегиональных и всероссийских стартах.

- Такого беспредела нет ни в одном регионе! Из-за самодурства, безнаказанности и бесконтрольности Федерации плавания Волгоградской области у нас останутся лишь несколько спортсменов высокого класса, но у них не будет никакой смены, так как спортивный резерв лишили возможности пройти все отборочные стадии для попадания на чемпионат страны, – считают родители юных пловцов.

По словам волгоградцев, заступившихся за своих детей, в Федерации спорта Волгоградской области обосновывают свои действия тем, что регион снизил показатели по плаванию. Поэтому, предполагают родители, здесь и пошли на ужесточение требований и к тренерам, и к юным спортсменам.

– Но мы считаем это отговоркой. По нашему мнению, руководители Федерации просто не справляется с возложенными на них обязанностями, убивают базовый вид спорта в нашем регионе и занимаются настоящим вредительством, убивая мечты и желание наших детей заниматься плаванием! – убеждены авторы обращения.

Редакция V102.RU обратилось за комментарием в региональную федерацию плавания. В организации высказали свою точку зрения на сложившуюся ситуацию и сообщили, что в сентябре текущего года на заседании президиума ОО «Федерация по плаванию Волгоградской области» был рассмотрен вопрос о причинах значительного ухудшения результатов волгоградских пловцов на официальных всероссийских соревнованиях и путях преодоления кризиса.

- Известно, что наше государство вкладывает значительные средства в подготовку спортсменов высокого класса. В Волгоградской области существует головная государственная областная спортивная организация, которая получает практически все бюджетные средства региона, предназначенные на развитие спорта высших достижений по виду спорта «спортивное плавание и плавание на открытой воде». Такой организацией является отделение плавания в ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград». Федерация не имеет законных оснований на проверку деятельности указанного отделения, но совершенно очевидно, что оно чрезвычайно некачественно реализует программы спортивной подготовки, не использует современные методики тренировочного процесса подготовки спортсменов высокого класса, учебно-тренировочные группы заполняются пловцами массовых разрядов, не имеющих перспективы роста спортивного результата. Однако руководство и тренерский состав отделения никогда не посещают курсов повышения квалификации тренеров, которые практически ежегодно проходят в учебно-тренировочном центре Всероссийской федерации плавания в Волгограде (СПК «Искра»). По сути, в отделении вместо подготовки спортсменов высокого класса занимаются оздоровлением детей и подростков посредством плавания и развивают массовую физическую культуру и спорт. При этом забывают, что оздоровительные группы по количеству занимающихся должны значительно превышать группы спортивные, - пояснили в ответе редакции, подписанным Виктором Авдиенко.

При этом в организации отметили, что проблемы с результатами в волгоградском плавании начались с 2016 года, когда ликвидировали тогдашнее ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по плаванию» и создали вышеуказанное отделение.





Здесь подчеркнули, что ужесточение критериев отбора пловцов в сборные команды Волгоградской области для участия в официальных всероссийских соревнованиях – это один из шагов по исправлению ситуации в волгоградском спортивном плавании, которое призвано заставить руководителей отделения пересмотреть свое отношение к реализации программ спортивной подготовки, оздоровить атмосферу в сборных командах, настроить спортсменов на борьбу за высокие спортивные результаты, добиться формирования и финансирования сборных команд Волгоградской области исключительно по спортивному принципу.

- Из года в года ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» вывозит за счет бюджета на официальные спортивные соревнования десятки спортсменов, чьи результаты не соответствуют уровню борьбы за место хотя бы в 16 сильнейших. На чемпионатах России часто встречаем позиции за пределами первой сотни. Мы можем понять родителей, чьи дети ездят на официальные всероссийские соревнования за счет бюджетных средств. Ребята быстро привыкают к мысли, что им не надо бороться за медали и воспринимают соревнования как приятное времяпровождение. Но официальное спортивное соревнование – это важнейший элемент программы спортивной подготовки, который требует максимальной самоотдачи талантливого спортсмена, - уверены в Федерации.

При этом в организации утверждают, что в едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Минспорта РФ имеется множество турниров для любителей физической культуры и спорта, отправлять заявки на участие в которых могут родители юных любителей плавания и даже отделение ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград», если руководство сочтет это возможным, без участия Федерации.

- Что касается организации и проведения Федерацией соревнований, то 8 лет назад Александр Глинянов и его нынешняя супруга Лариса Ильченко, являющаяся руководителем отделения плавания в ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» с помощью своего служебного положения лишили федерацию возможности использовать принадлежащие тогда ГАУ ВО «ЦСП по плаванию» электронное табло, систему электронного хронометража при организации и проведении областных соревнований, полностью отлучили от выделения бюджетных средств на эти цели, хотя это прямая обязанность областной спортивной власти, сделали все возможное для переноса из Волгограда двух крупнейших всероссийских ежегодных официальных спортивных соревнований в другие регионы, а сегодня они инициируют письмо, в котором обвиняют федерацию, что она проводит соревнования, используя пожертвования родителей, и что соревнований этих слишком мало, - возмущены в Федерации. - По факту Федерация, изыскав возможность приобретения нового электронного табло, системы электронного хронометража, организует и проводит в спорткомплексе «Искра» ежегодно не менее 10 официальных областных соревнований, где волгоградские пловцы могут выступить и выполнить все разрядные требования, включая получения звания «кандидат в мастера спорта». Кстати, ужесточение наших требований никак не повлияет на возможность волгоградских спортсменов выполнить нормативы мастера спорта России и тем более – мастера спорта международного класса, поскольку наши новые нормативы значительно ниже по результатам, - говорится в ответе на редакционный запрос. Тем не менее в Федерации сообщили, что информация о не допуске на соревнования тренеров, не сдавших тесты на знание правил соревнований по плаванию, которая возмутила родителей юных пловцов, уже удалена с сайта. - Поводом для ее размещения явилась травма спортсменки, полученная ею на разминке перед соревнованиями, проходящими в нашем бассейне. При расследовании обстоятельств происшествия выяснилось, что травма была получена в результате ненадлежащего исполнения представителем команды своих функций и незнания им правил соревнований. Руководители судейского корпуса, разместив вышеуказанную информацию в целях обеспечения знания правил, перестарались с запретом. Сетования родителей на необходимость присутствия тренеров и представителей на соревновании абсолютно справедливы, но при этом не надо забывать, что последним необходимо знать правила, чтобы реально обеспечивать безопасность своих спортсменов, - заключили в Федерации.

Редакция V102.RU также обратилась к замдиректора спортивной школы «Спартак-Волгоград» Ларисе Ильченко с просьбой прокомментировать письмо родителей юных пловцов, а также претензии, высказанные в адрес школы. - Я поддерживаю родителей и считаю, что они вправе отстаивать интересы своих детей. Полномочия, права и обязанности областных федераций четко прописаны в федеральном законе о физической культуре и спорте в РФ. То, что сегодня делает областная федерация плавания касательно требований к тренерам - не является их полномочиями. Действия федерации в конечном итоге приведут к сокращению спортсменов от Волгоградской области на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Выходит, мы теперь пришли к тому, что профессиональное плавание - это спорт для избранных? Разве в этом видит развитие областная федерация по плаванию? На мой взгляд - это абсурд. Не согласилась Лариса Ильченко и с оценкой работы школы. По ее словам, в учреждении трудятся профессиональные тренеры, а за качеством реализации программ спортподготовки следит комитет физической культуры и спорта, который доводит государственное задание и следит за его выполнением. Также заместитель руководителя спортшколы «Спартак-Волгоград» высказалась и по поводу финансирования соревнований. - Детям явно не хватает соревновательной практики. Проведение областных соревнований является обязанностью федерации по виду спорта. Федерация по плаванию Волгоградской области проводит мало соревнований в году по сравнению с другими регионами и, как верно отметили в своем письме родители, за каждое соревнование собирает с родителей деньги несмотря на то, что проведение этих соревнований финансирует Волгоградская область через облспорткомитет, доводя деньги до Федерации. Они получают деньги и оттуда, и от родителей спортсменов, - пояснила она. Лариса Ильченко также пояснила, что за счет бюджета школа направляет только сильнейших спортсменов учреждения, а остальные ездят за счет родителей. - Кстати, в соответствии с нововведениями федерации, теперь эти спортсмены не смогут принимать участия в межрегиональных соревнованиях даже за счет родителей, что собственно их и возмутило. К примеру, на областных соревнованиях спортсмену, который выполнил норматив мастера спорта, его не присвоят, т.к. есть определенные требования к составу судей и рангу соревнований. Соответственно, количество мастеров спорта в регионе тоже сократится из-за действий федерации, - утверждает собеседница информагентства. Замдиректора школы «Спартак-Волгоград» также заявила, что полномочиями переносить соревнования в другие регионы обладает только Минспорта РФ и Всероссийская федерация плавания, которые являются организаторами соревнований. - Подчеркиваю, что ГАУ ДО ВО «СШ по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» не имеют полномочий для проведения чемпионатов и первенств области. Это обязанность областной федерации, еще раз повторюсь, в соответствии с федеральным законом о физической культуре и спорте в РФ. Наше учреждение самостоятельно организует и проводит 6 соревнований в год для воспитанников нашего учреждения, используя при этом собственные средства учреждения и пожертвования спонсоров, - заключила Лариса Ильченко. В комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, куда редакция информагентства также обращалась с просьбой прокомментировать произошедшее, ответили лаконично. - В облкомспорта знают о ситуации и держат ее на контроле, - пояснили в ведомстве.



продолжили в организации