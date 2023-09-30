Происшествия

Массовое ДТП с дорогими авто произошло в центре Волгограда

Происшествия 30.09.2023 17:17
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30.09.2023 17:17


Автомобили Kia, Audi и Mercedes столкнулись сегодня, 30 сентября, в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы аварии, по предварительным данным, пострадали женщина и ребенок. На место происшествия прибыли автомобиль скорой помощи и пожарные. 


В ГУ МВД России по региону в свою очередь сообщили, что в результате аварии машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших пока не поступало.

- Водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Пархоменко в сторону улицы Хиросимы и при перестроении с крайнего ряда совершил столкновение с автомашиной Audi, - рассказали в главке. –  После этого Audi совершила столкновение с Mercedes.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»

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