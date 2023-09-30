Массовое ДТП с дорогими авто произошло в центре Волгограда

Автомобили Kia, Audi и Mercedes столкнулись сегодня, 30 сентября, в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы аварии, по предварительным данным, пострадали женщина и ребенок. На место происшествия прибыли автомобиль скорой помощи и пожарные.





В ГУ МВД России по региону в свою очередь сообщили, что в результате аварии машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших пока не поступало.

- Водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Пархоменко в сторону улицы Хиросимы и при перестроении с крайнего ряда совершил столкновение с автомашиной Audi, - рассказали в главке. – После этого Audi совершила столкновение с Mercedes.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»