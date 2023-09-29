



Более 24 тысяч датчиков и сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы закуплено регионом для обеспечения маленьких пациентов с сахарным диабетом. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, закупка произведена в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Средства на приобретение медицинских изделий выделены из областного бюджета. Более 24 тысяч датчиков и сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы закуплено регионом для обеспечения маленьких пациентов с сахарным диабетом. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, закупка произведена в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Средства на приобретение медицинских изделий выделены из областного бюджета.

Также в рамках закупочных мероприятий регионом было приобретено 486 сканеров, входящих в системы мониторинга глюкозы.Система непрерывного мониторинга позволяет измерять уровень сахара в крови каждые несколько минут. Для этого подкожно устанавливается датчик или сенсор, который измеряет глюкозу в интерстициальной жидкости непрерывно с частотой раз в 5-15 минут. Далее информация показывается в специальном приложении на мобильном телефоне пациента или сканере – небольшом аппарате с дисплеем.Приходя на прием к специалисту, пациент может взять с собой распечатанные результаты мониторинга, чтобы показать их доктору. Анализ этих результатов поможет врачу контролировать состояние больного и подобрать ему адекватную терапию.Датчики и сенсоры легкие, небольшого размера. Удобным является и то, что производить замену датчика и делать прокол кожного покрова следует не чаще одного раза в шесть дней. Ношение устройства не вызывает боли или дискомфорта, а потому данное средство мониторинга активно применяется для контроля за уровнем глюкозы у маленьких пациентов.Кроме того, в регионе для детей-диабетиков открываются новые «Школы сахарного диабета». Так, в текущем году две такие школы появились Волжском — на базе детской городской больницы и детской поликлиники № 2. К началу 2024 года еще три таких центра откроются в детских поликлиниках Волгограда.Маленькие пациенты из муниципальных районов проходят обучение в эндокринологическом отделении детской областной клинической больницы. Вместе с родителями они усваивают правила питания при диабете, а также учатся пользоваться инсулиновыми помпами и системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови — этими устройствами дети обеспечиваются за счёт средств областного бюджета.