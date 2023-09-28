До 8 лет лишения свободы грозит бывшему инспектору отдела по вопросам миграции отдела полиции по Тракторозаводскому району Волгограда за организацию незаконного пребывания на территории России более 650 иностранцев.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, экс- полицейский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

По материалам дела, в период с июня 2022-го по июнь 2023 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми легализовали иностранных рабочих путем заключения фиктивных трудовых договоров для получения патента, а также постановки на учет по месту пребывания без фактического нахождения. Кроме того, с августа по сентябрь 2022 года фигурант уголовного дела получил от сообщников 20 тысяч рублей взятки за незаконную постановку иностранцев на миграционный учет.

Преступление пресекли сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Вину экс-полицейский полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело передано в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении двоих сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Фото из архива ИА «Высота 102»