Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостях

Напившись, мужчины повздорили. Тогда гость не менее 20 раз ударил ножом своего оппонента и попытался скрыться. Но на пути встал хозяин жилища, который за это поплатился своей жизнью – он также скончался от ножевых ранений.
Свою вину подсудимый не признал, заявив, что ничего не помнит. Но гособвинение предоставило суду исчерпывающие доказательства его вины. Коллегия присяжных заседателей единодушно признала волгоградца виновным и не заслуживающим снисхождения.
Теперь на основании вердикта присяжных суд определит приговор за убийство двоих человек.