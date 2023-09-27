Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостях





В Волгоградском областном суде присяжными вынесен вердикт по уголовному делу о двойном убийстве. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной прокуратуре, ранее судимый 50-летний мужчина обвинялся в убийстве двоих знакомых.

В Волгоградском областном суде присяжными вынесен вердикт по уголовному делу о двойном убийстве. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной прокуратуре, ранее судимый 50-летний мужчина обвинялся в убийстве двоих знакомых.

Трагедия произошла 18 марта 2022 года. Он пришел в гости к приятелю и присоединился к застолью, в котором, помимо хозяина, участвовали еще две женщины и мужчина.Напившись, мужчины повздорили. Тогда гость не менее 20 раз ударил ножом своего оппонента и попытался скрыться. Но на пути встал хозяин жилища, который за это поплатился своей жизнью – он также скончался от ножевых ранений.Свою вину подсудимый не признал, заявив, что ничего не помнит. Но гособвинение предоставило суду исчерпывающие доказательства его вины. Коллегия присяжных заседателей единодушно признала волгоградца виновным и не заслуживающим снисхождения.Теперь на основании вердикта присяжных суд определит приговор за убийство двоих человек.