Экология

Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителя

Экология 27.09.2023 11:32
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27.09.2023 11:32


Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу владельцев пруда-накопителя в Светлоярском районе, куда почти 5 лет назад были перевезены отходы с Кировской свалки в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, природоохранный прокурор обратился с иском в суд, в котором просил обязать ООО «Экотехсервис» и ООО «ЭкоТехСервис» в течение года разработать проект ликвидации указанного пруда-накопителя, который не является специализированным полигоном ТБО и не включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

Надзорное ведомство указывает, что данный объект представляет существенную опасность для окружающей среды и может привести к ухудшению экологической ситуации в Светлоярском районе. Пруд-накопитель расположен в Волгоградской области в 5 км от рабочего поселка Светлый Яр. Он находится на земельном участке, принадлежащем на праве собственности ООО «Экотехсервис», а арендатором является ООО «ЭкоТехСервис».

В ходе проверки установлено, что в 2017-2018 гг. принадлежащий ООО «Экотехсервис» пруд-накопитель использовали для захоронения Кировской свалки Волгограда арендатором ООО «ЭкоТехСервис», который не отвечал лицензионным требованиям, получил соответствующую лицензию незаконным путем, не имея фактической возможности для соблюдения санитарных правил и нормативов, а также иных лицензионных требований при осуществлении намеченной деятельности.

Лабораторные исследования показали наличие превышения загрязняющих веществ, в результате чего состояние атмосферного воздуха в районе расположения пруда-накопителя СЖК не соответствует установленным нормативам для атмосферного воздуха.

Первоначально дело рассматривалось Ворошиловским районным судом Волгограда, который обязал ООО «Экотехсервис» в течение одного года разработать проект ликвидации токсичного пруда-накопителя. В настоящее время решение вступило в законную силу.

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