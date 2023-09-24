Если вы увидите этого человека, который может бродить по улицам, ехать бесцельно в транспорте, позвоните по телефону горячей линии «Оберега» - 8-800-505-10-65 или 112, 02.
Происшествия 24.09.2023 08:33
0
24.09.2023 08:33
Если вы увидите этого человека, который может бродить по улицам, ехать бесцельно в транспорте, позвоните по телефону горячей линии «Оберега» - 8-800-505-10-65 или 112, 02.
В Волгограде разыскивают 45-летнего мужчину, который пропал еще 3 сентября. Как рассказали V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег» Владимир Останин нуждается в медицинской помощи – он перенес трепанацию черепа и может быть дезориентирован в пространстве.Приметы пропавшего – рост 175 м, худощавый, глаза голубые, волосы светло-русые. В какой был одежде, неизвестно.
Если вы увидите этого человека, который может бродить по улицам, ехать бесцельно в транспорте, позвоните по телефону горячей линии «Оберега» - 8-800-505-10-65 или 112, 02.
Напала на кур: житель Волгоградской области поймал бешеную лисицу24.09.2023 10:40
Происшествия 24.09.2023 10:40
Под Волгоградом уже несколько часов горят склады23.09.2023 17:44
Происшествия 23.09.2023 17:44
Юный водитель насмерть сбил пешехода в Волгограде23.09.2023 11:03
Происшествия 23.09.2023 11:03
Взбесившаяся кошка напала на женщину в Волгоградской области22.09.2023 18:56
Происшествия 22.09.2023 18:56
Прокуратура проверяет инцидент с сухогрузом «Melita» в Волгограде22.09.2023 17:58
Происшествия 22.09.2023 17:58
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской области22.09.2023 16:19
Происшествия 22.09.2023 16:19
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под Воронежем22.09.2023 15:58
Происшествия 22.09.2023 15:58
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столб22.09.2023 15:24
Происшествия 22.09.2023 15:24
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в Волжском22.09.2023 14:11
Происшествия 22.09.2023 14:11
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человека22.09.2023 11:13
Происшествия 22.09.2023 11:13
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагона22.09.2023 10:47
Происшествия 22.09.2023 10:47
В Волгограде сгорел ремонтный трамвай22.09.2023 07:56
Происшествия 22.09.2023 07:56
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в Волжском21.09.2023 20:19
Происшествия 21.09.2023 20:19
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в Волжском21.09.2023 20:07
Происшествия 21.09.2023 20:07
Вся Спартановка стоит. В Волгограде «семерка» с оторванным колесом протаранила иномарку — видео21.09.2023 17:46
Происшествия 21.09.2023 17:46