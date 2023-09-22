Борьба с коррупцией

Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточников

Борьба с коррупцией 22.09.2023 16:54
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22.09.2023 16:54


Прокурор Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток за незаконную выдачу ветеринарных свидетельств. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в совершении коррупционного преступления обвиняются ветеринарный врач ГБУ ВО «Камышинская РАЙСББЖ», ветеринарный фельдшер Чухонаставского ветеринарного пункта государственного учреждения и предприниматель.

Двое ветеринаров работали в связке с местным бизнесменом. Ветеринарный врач с июля по 2019 по январь 2023 года получила 200 тысяч рублей от владельцев скотины за выдачу ветеринарных свидетельств на мясо без его проверки. Ветеринарный фельдшер, впрочем, перегнала свою коллегу по суммам полученных взяток. Ей вменяют 2 миллиона рублей.

При этом выдача документов производилась ветврачами при помощи местного предпринимателя, владельца специализированной убойной площадки. Он предоставлял фальсифицированные справки о том, что убой животных производился в его пункте. Теперь уже ветеринары платили ему за оказываемые услуги.

Вину ветеринарный врач и предприниматель признали полностью, ветеринарный фельдшер – частично.

Уголовное дело в отношении взяточников будет рассматривать Камышинский городской суд. Сотрудники государственного учреждения находятся под домашним арестом, предприниматель – под подпиской о невыезде. 
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых - дома, земельные участки и автомобили  общей стоимостью порядка 20 млн рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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