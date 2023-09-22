Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагона





В администрации Волгограда прокомментировали происшествие на линии скоростного трамвая, в результате которого, как сообщалось ранее, сгорел спецвагон. По информации мэрии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Напомним, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании спецвагона на пульт диспетчерской поступило накануне в 22.28. К моменту приезда пожарных трамвайный вагон был охвачен пламенем по всей площади. Ликвидировать возгорание удалось в 22.44.

В администрации Волгограда, в свою очередь, сообщили, что спецвагон загорелся при проведении ремонтных работ.

– При въезде в разворотное кольцо маршрута №13 на остановке «Монолит» произошло короткое замыкание в сварочном оборудовании, находящимся в спецвагоне, и его дальнейшее воспламенение, – пояснили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации. – В результате инцидента никто не пострадал.

При этом в мэрии подчеркивают, что таких вагонов в Волгограде пара десятков, потому происшествие никак не повлияет на дальнейший ход реконструкции линии СТ.

– В распоряжении транспортного предприятия находятся порядка 20 специальных вагонов различного назначения: рельсотранспортеры, электровышки, снегоочистители и т.д. Поврежденный трамвай – рельсошлифовальный. В парке предприятия имеется еще техника подобного класса в достаточном количестве. Данное происшествие никак не скажется на реконструкции наземной линии скоростного трамвая, – уточняют в администрации Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»