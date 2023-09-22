В Волгограде сгорел ремонтный трамвай

Причина пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, устанавливается.
Происшествия 22.09.2023 07:56
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22.09.2023 07:56
Причина пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, устанавливается.
В Волгограде накануне, 21 сентября, сгорел ремонтный трамвай. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградкой области, сообщение о возгорании поступило в 22-28 ч.- Ремонтный трамвай горел по всей площади – 20 квадратных метров. В 22-44 ч. горение было ликвидировано, - пояснили в ведомстве.
Причина пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, устанавливается.
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