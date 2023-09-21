В больнице Волгограда скончался 66-летний пенсионер из Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как стало известно V102.RU, мужчина попал в реанимацию после попытки приготовить обед в своей квартире.

— Мужчина был доставлен в больницу №25 Волгограда с ожогами с места жительства. По имеющимся сведениям, во время приготовления пищи он по своей оплошности допустил возгорание халата, в который был одет. Одежда вспыхнула моментально — госпитализировали пострадавшего с ожогами порядка 40% тела, — рассказал источник «Высоты 102» в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел в поселке Звездном. Врачи больше недели боролись за жизнь волгоградца, но накануне пострадавший скончался.

— Мужчина доставлен в больницу № 25 в крайне тяжелом состоянии, где скончался в реанимации несмотря на усилия врачей, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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