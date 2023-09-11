Под Волгоградом мужчина сгорел в строительном вагончике





В Волгоградской области утром 11 сентября при пожаре в хуторе Качалин Суровикинского района погиб 65-летний мужчина. Сотрудниками СУ СК России по региону по данному факту организована проверка.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06.12.

– В хуторе Качалин горел строительный вагончик размером 3х9 метра по всей площади. Пожарные расчеты 56-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07.19. Причина пожара устанавливается, – сообщили в главке МЧС.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, строительный вагончик располагался на территории домовладения. В нем погибший жил и работал.

– Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела. Кроме термических ожогов, иных видимых повреждений не обнаружено, – сообщила официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Дарья Буянова. – По данному факту организована проверка.