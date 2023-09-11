Происшествия

Под Волгоградом мужчина сгорел в строительном вагончике

Происшествия 11.09.2023 16:45
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11.09.2023 16:45


В Волгоградской области утром 11 сентября при пожаре в хуторе Качалин Суровикинского района погиб 65-летний мужчина. Сотрудниками СУ СК России по региону по данному факту организована проверка. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06.12. 

– В хуторе Качалин горел строительный вагончик размером 3х9 метра по всей площади. Пожарные расчеты 56-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07.19. Причина пожара устанавливается, – сообщили в главке МЧС. 

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, строительный вагончик располагался на территории домовладения. В нем погибший жил и работал. 

–  Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела. Кроме термических ожогов, иных видимых повреждений не обнаружено, – сообщила официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Дарья Буянова. – По данному факту организована проверка. 

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