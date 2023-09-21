В Волжском самокатчик врезался в выезжающую с АЗС скорую

Бригада скорой помощи городе Волжском Волгоградской области была вынуждена передать срочные вызовы коллегам из-за ДТП с самокатчиком, передает V102.RU. Как сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», ДТП произошло в среду вечером примерно в 23:00.

- Из-за грубого нарушения правил дорожного движения самокатчик столкнулся с машиной скорой помощи. При выезде с АЗС в г. Волжский навстречу автомобилю выехал самокат, - рассказали в станции скорой медпомощи.

В результате ДТП у автомобиля скорой помощи было повреждено боковое зеркало со стороны водителя. Сотрудники бригады не пострадали. Водитель электросамоката отказался от осмотра

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД.

Напомним, что из-за участившихся ДТП с электросамокатами СУ СКР по Волгоградской области проводит процессуальную проверку. В центре Волгограда даже стали исчезать самокаты.