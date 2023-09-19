Общество

В СК объяснили массовое исчезновение электросамокатов с улиц Волгограда

Общество 19.09.2023 10:34
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19.09.2023 10:34


В СУ СК России по Волгоградской области сегодня, 19 сентября, объяснили массовое изъятие с улиц электрических самокатов. По информации пресс-службы управления, в Центральном районе Волгограда организована проверка  по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. 

Напомним, накануне, 18 сентября, на улице Советской, сообщало ИА «Высота 102», сотрудники полиции и следственного комитета в массовом порядке изымали все находившиеся на тротуарах средства передвижения. Электросамокаты описывали и грузили в «ГАЗель». 

Как пояснила сегодня официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, массовое изъятие электросамокатов проводится в связи с участившимися на территории Волгоград случаями травмирования граждан, в том числе несовершеннолетних, в результате наезда на них электросамокатов. Указание убрать с улиц электросамокаты и провести проверку поступило сотрудникам отдела по Центральному района от руководства следственного управления.

– Процессуальная проверка по ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, – уточнила Дарья Буянова. – При проведении проверки следователями будет дана юридическая оценка бесконтрольного массового предоставления электросамокатов в аренду.  

В СУ СКР особое внимание обращают на тот факт, что зачастую электросамокаты попадают в руки малолетних, которые не в состоянии справиться со средствами передвижения. 

– В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточняет представитель СУ СКР по Волгоградской области. 

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