В СУ СК России по Волгоградской области сегодня, 19 сентября, объяснили массовое изъятие с улиц электрических самокатов. По информации пресс-службы управления, в Центральном районе Волгограда организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

Напомним, накануне, 18 сентября, на улице Советской, сообщало ИА «Высота 102», сотрудники полиции и следственного комитета в массовом порядке изымали все находившиеся на тротуарах средства передвижения. Электросамокаты описывали и грузили в «ГАЗель».

Как пояснила сегодня официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, массовое изъятие электросамокатов проводится в связи с участившимися на территории Волгоград случаями травмирования граждан, в том числе несовершеннолетних, в результате наезда на них электросамокатов. Указание убрать с улиц электросамокаты и провести проверку поступило сотрудникам отдела по Центральному района от руководства следственного управления.

– Процессуальная проверка по ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, – уточнила Дарья Буянова. – При проведении проверки следователями будет дана юридическая оценка бесконтрольного массового предоставления электросамокатов в аренду.

В СУ СКР особое внимание обращают на тот факт, что зачастую электросамокаты попадают в руки малолетних, которые не в состоянии справиться со средствами передвижения.

– В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточняет представитель СУ СКР по Волгоградской области.