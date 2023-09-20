Волгоградец на машине с иностранными номерами испугал саратовцев: видео

Новоиспеченный 18-летний водитель из Волгоградской области рассекал по полному людей проспекту в Саратове на машине с иностранными номерами, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на городскую ГИБДД. Сегодня, 20 сентября, стало известно о задержании молодого человека.

— Нарушение зарегистрировали вечером 17 сентября. Автомобилист ехал по пешеходной зоне от Горького к Вольской. При этом из окна машины высовывался пассажир. На легковушке были номера Киргизии, — цитирует V102.RU сообщение саратовского информагентства.

Уточняется, что нарушителем оказался 18-летний волгоградец, получивший права месяц назад. В полиции юноша извинился за свое поведение. На туриста составили три административных материала за игнорирование дорожных знаков, езду с непристегнутым ремнем и нарушение правил перевозки людей. Обшая сумма штрафов составила 2500 рублей.

Видео: ГИБДД по Саратову

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